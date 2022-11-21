أستاذ استثمار لقناة الحياة: مصر قدمت صورة طيبة في COP27

قال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إنّ مصر قدمت صورة طيبة للغاية خلال فعاليات قمة المناخ COP27 للمجتمع الدولي، على مستوى الالتزام والتنظيم.

وأضاف إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أن مصر قدمت نموذجا يجب أن يكون قدوة للعديد من دول العالم، حيث تتجه إلى المشروعات صديقة للبيئة التي تحافظ على الصحة العامة والمناخ.

وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: «النموذج الذي تقدمه مصر يجب أن يكون قدوة أو نواة يبنى عليها فيما بعد، إذ أن مصر على بُعد عامين من بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما أولت قمة المناخ التي نظمتها مصر اهتماما كبيرا بالاستثمارات المرتبطة بالطاقة النظيفة».