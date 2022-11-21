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رئيس «شعبة البيض» لقناة «الحياة» يكشف سر انخفاض الأسعار مؤخرا

كتب:

شريف سليمان
09:26 م | الإثنين 21 نوفمبر 2022
الحياة

الحياة

قال أحمد نبيل رئيس شعبة البيض في اتحاد منتجي الدواجن، إنّ الطلب على البيض قليل في هذه الأيام، وهو ما أدى إلى خفض الأسعار، موضحًا: «بالنسبة للأعلاف، فإن فول الصويا يرتفع بشكل كبير، لأن الإفراجات ليست كافية والسوق السوداء مستمرة».

وأضاف نبيل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية لبنى عسل، أنّ المنتجين يتكبدون خسائر ضخمة في الفترة الحالية، موضحًا: «لا يوجد أي هامش ربح، والمنتج يتكبد خسائر بأكثر من 15 و16 جنيها على كرتونة البيض».

وتابع رئيس شعبة البيض في اتحاد منتجي الدواجن: «بالنسبة للذرة، فإن هناك انخفاض في الأسعار، لكن فول الصويا مستمر في الغلاء، حتى أن سعره ارتفع بنحو 2000 جنيه خلال الأسبوع الماضي».

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بقلم شريف سليمان