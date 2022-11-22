«مسار إجباري»: أي أغنية جديدة لازم نسمَّعها الأول لجمهور الإسكندرية

قال هاني الدقاق، أحد أعضاء مسار إجباري، إن الفرقة تقدم أغاني مختلفة تحافظ على كيانهم، وكانت تحرص على تقديم أغانيهم الجديدة لجمهور الإسكندرية في البداية، لمعرفة مدى استحسانهم للأغنية، ما يعد مؤشرا لنجاحها.

جمهور الإسكندرية مش سهل

وأضاف «الدقاق»، خلال استضافته ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الفنانة الكبيرة إسعاد يونس،: «زمان أول لما كنا بنعمل أغنية كان لازم نسمعها الأول لجمهورنا في الإسكندرية، لو لقينا استحسان وبنعرف من سقفتهم، ساعتها ممكن ونكمل فيها ونقدمها في كل مكان، ولو حسينا أنهم مش عاجبهم شوية ممكن نخلي الأغنية على جنب شوية، جمهور إسكندرية مش سهل».

وأوضح أن فرقة مسار إجباري قررت منذ بداية تكوينها بأنهم يرغبون في تقديم أغانٍ تعبر عنهم وتبسطهم، متابعا: «مفيش حاجة خلتنا نضطر نغير، والسوشيال ميديا ساعدتنا نقدر نوصل للناس أكتر، لكن مغيرتناش، واللي احنا بنتكلم فيه عمرها ما هتتغير، زي صفات البني آدميين».

كواليس ألبوم «نص الحاجات»

كما كشف تامر عطا الله، أحد أعضاء فرقة مسار إجباري، عن كواليس ألبوم «نص الحاجات»، قائلا إن كل الفنانين أصبحوا يطروحون أغاني الألبوم الواحد مثل أغاني السينجل، أي طرح كل فترة أغنية من الألبوم الواحد بدلا من طرح الألبوم مرة واحدة، وبالتالي اتبعوا هذا النهج مع ألبوم «نص الحاجات».