تصريحات أمريكية ترفع الدولار لأعلى مستوى أسبوعي.. و«مصر» و»الأهلي» الأقل

ارتفع مؤشر الدولار أمام سلة العملات فوق مستوى 107 نقطة، اليوم الاثنين، مقتربًا من أقوى مستوياته في أكثر من أسبوع، حيث دفعت المخاوف المتعلقة بفيروس كورونا في الصين المستثمرين إلى التخلص من الأصول الخطرة والاندفاع نحو الدولار.

كان الدولار مدعومًا بتصريحات متشددة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، حيث ذكر رئيس بنك سانت لويس الفيدرالي جيمس بولارد الأسبوع الماضي أن معدل السياسة النقدية قد يصل إلى نطاق 5% إلى 7% من أجل خفض التضخم، أعلى مما هو عليه السوق.

رفع سعر الفائدة 0.5%

ويراهن المستثمرون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم زيادة معتدلة في سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر المقبل، وسلسلة من 25 نقطة أساس من الزيادات في العام المقبل.

وتتطلع الأسواق الآن إلى محضر اجتماع البنك المركزي في نوفمبر الجاري، إضافة إلى عدد كبير من التقارير الاقتصادية الأمريكية بما في ذلك ثقة المستهلك والسلع المعمرة ومبيعات المنازل الجديدة.

توقعات بارتفاع الدولار

تاريخياً، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985، ومن المتوقع أن يتداول الدولار الأمريكي عند 108.42 نقطة بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economics» على أن يتم التداول للدولار أمام سلة العملات عند 113.00 نقطة في غضون 12 شهرًا.

سعر الدولار أمام الجنيه

محلياً، تراوح سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بين 24.47 و24.54 جنيه، اليوم الاثنين، واحتفظ بنكا مصر والأهلي المصري بأقل سعر للبيع عند 24.47 جنيه، بينما كانت أغلب البنوك الأخرى عند 24.52 جنيه للدولار الواحد، واحتفظ البنك المركزي بأعلى سعر 24.54 جنيه.