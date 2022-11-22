سيارات مستعملة يبدأ سعرها من 70 ألف جنيه في السوق المحلية

يشهد سوق السيارات المستعملة استقرارًا في الأسعار خلال الفترة الحالية، وسط انتعاش حركة البيع والشراء، وفقًا لعضو رابطة تجار السيارات «عبدالعاطي محمود».

وقال «محمود»، إنّ حركة البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة، ارتفعت بنسبة 75 % مقارنًة بالعام الماضي، وذلك بعد زيادة الطلب على السيارات القديمة من قبل راغبي شراء السيارات العائلية بناقل حركة أتوماتيك وقوة المحرك 1600cc.

أسعار السيارات المستعملة

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة بالسوق المصرية، وفقًا لآخر الإحصاءات والبيانات التي أجرتها الرابطة، وجاءت كالآتي:

* شيفروليه أفيو 2005

متوسط سعر السيارة في السوق: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 85,000 جنيه.

* كيا ريو 2005

متوسط سعر السيارة في السوق: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 76,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 76,000 جنيه.

* كاري Q22 2015

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 76,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 81,000 جنيه.

*دايو لانوس 1996

متوسط سعر السيارة في السوق: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 90,000 جنيه.

سوق السيارات القديمة

* دايو نوبيرا 1 1997

متوسط سعر السيارة في السوق: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق: 69,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق: 81,000 جنيه.

* دايو لانوس 1997

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 77,00 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86,000 جنيه.

* دايو لانوس 2000

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 68,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 83,000 جنيه.

* كيا ريو 2003

متوسط سعر السيارة في السوق المحلية: 77,000 جنيه.

أقل سعر للسيارة في السوق المحلية: 71,000 جنيه.

أعلى سعر للسيارة في السوق المحلية: 86,000 جنيه.