توقعات بحصد الفيلم المصري «19 ب» جوائز الليلة الختامية بمهرجان القاهرة

يُمثل الفيلم الروائي الطويل «19 ب»، مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، المقرر ختام فعالياته اليوم بعد 9 أيام متواصلة، وسط توقع عدد من النقاد بحصول الفيلم المصري على جوائز في حفل الختام.

وتدور أحداث الفيلم، وفقا لمخرج العمل أحمد عبد الله السيد، حول عجوز بلغ من العمر أشده، أصابته أمراض الشيخوخة، في ظل الوحدة التي يعيشها بين جدران الفيلا القديمة منذ ستينيات القرن الماضي، ليتمرد على الزمن، ويحاول استرداد عافيته بتربية الحيوانات داخل منزله، لتكون «خير ونس»، حتى يقتحم شاب هذا العالم الخاص، ليجد العجوز نفسه في مواجهة لم يتوقعها، يُعيد من خلالها اكتشاف ذاته من جديد، وتجتمع تلك التفاصيل في فيلم «19 ب».

سبب تسمية الفيلم بـ «19 ب»

وعن تسمية الفيلم بـ «19 ب» أوضح مخرج الفيلم أحمد عبد الله: السبب قائلاً لـ «الوطن»: «صممت على أن يكون اسم المنزل القديم غير معتاد وخفي، مثلما حدث مع اسم الشخصية الأساسية التي جسدها الفنان سيد رجب، واخترت 19 ب لأنه يوحي بأن المنزل قديم وعريق، ومع الوقت تُبنى بيوتًا جديدة ويتحول المنزل إلى مكان منسي لا يستحق أن يكون له رقم خاص، فأصبح 19 ب، لأنه يوجد في نفس الشارع 19 أ، وهذا يحدث في العديد من الشوارع».

مشهد نهاية فيلم 19 ب

وحول كواليس تصوير مشهد النهاية قال مخرج العمل: «على الرغم من أن المشهد استغرق ثواني على الشاشة، ولكن تصويره استغرق ساعات، وهو يعتبر واحد من أصعب المشاهد التي قدمتها، وأنا كمخرج لم أقدم ذلك النوع من المشاهد في أعمال سابقة، لكننا خصصنا يوم كامل للبروفة من أجل التحضير لذلك المشهد، حتى نصور في اليوم التالي، واستخدام هذا التكنيك سهّل علينا الأمر».