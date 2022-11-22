«المالية»: نجاح رد ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا للأجانب المشاركين في COP27

أكد رامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية ورئيس اللجنة العليا لمتابعة رد الضريبة على القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، نجاح مصر في تنفيذ رد ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا للسائحين من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وتكاملها مع منظومة الدفع الإلكتروني، لافتا إلى بذل جهود كبيرة جدا خلال فترة قصيرة للوصول إلى ذلك النجاح من خلال التنسيق والتعاون الكامل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ومصلحة الجمارك وشركاء النجاح من الشركات الكبرى وتنفيذ إجراءات عمل إلكترونية كاملة لرد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين الأجانب في شرم الشيخ في إطار فعاليات مؤتمر قمة المناخ cop 27.

تيسير إجراءات رد الضريبة للمغادرين الأجانب

وتطرق إلى حرص وزارة المالية والمصلحة على تيسير إجراءات رد الضريبة للمغادرين الأجانب غير المقيمين خلال مؤتمر قمة المناخ بشرم الشيخ، من خلال عدة إجراءات لتوعية السائحين المغادرين غير المقيمين بشروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم، موضحًا أنه تم وضع لافتات إرشادية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والروسية والإسبانية، تناولت شروط وخطوات رد الضريبة للسائحين المغادرين غير المقيمين، وتم وضعها في أماكن عدة بمطار وفنادق مدينة شرم الشيخ وأماكن التجمع بها وفي مداخل الأسواق التجارية، كما تم وضع ملصقات مطبوع عليها علامة VAT Refund، بالمحال التجارية المختلفة بمدينة شرم الشيخ، والتي يُمكن للسائح استرداد ضريبة القيمة المضافة على مشترياته من هذه المحلات التي تضع هذه اللافتات.

إتاحة منظومة إلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين

وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، نجحت في إتاحة منظومة إلكترونية لرد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين من مطار شرم الشيخ كان من شأنها تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للسائحين وذلك بالاعتماد على منظومة الإيصال الالكتروني والتي تم تطبيقها على ممولي شرم الشيخ خلال وقت قياسي.

وأشار إلى تشكيل فرق عمل لتقديم الدعم الفني الميداني للممولين في مقراتهم داخل مدينة شرم الشيخ لضمان حل كافة العقبات بشكل فوري وتسهيل عملية التكامل الفني مع منظومة الإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى إنشاء صفحة على الموقع الإلكتروني للمصلحة بعنوان دليلك للتعامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني «ممولي النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ»، وتتضمن الصفحة المعلومات والإجراءات اللازمة لإتمام التكامل مع منظومة الإيصال الإلكتروني.

إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائح

وأضاف أن مصلحة الضرائب دشنت صفحة على موقعها الإلكتروني تتضمن شروط وإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة للسائح المغادر غير المقيم باللغتين العربية والإنجليزية، كما تم تجهيز مركز الاتصالات المتكامل لمصلحة الضرائب للرد على السائحين حول منظومة رد الضريبة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، لافتا إلى أن من بين الجهود التي تمت، توقيع بروتوكول تعاون مع البنك المركزي والبنك الأهلي، وبنك مصر، فيما يتعلق بتسهيل رد ضريبة القيمة المضافة للمغادرين الأجانب، حيث يتم الرد من خلال البنوك بالمقابل بنفس عملة حساب البطاقة البنكية للمغادر الذي يتم رد الضريبة له، تحفيزًا للسياحة وتشجيعا للسائحين على شراء المنتجات المصرية .

تسهيل إجراءات رد الضريبة وتدريب العاملين بجمرك شرم الشيخ

ومن جانبه قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية وكافة الشركات من أجل تسهيل إجراءات رد الضريبة وتم تدريب العاملين بجمرك شرم الشيخ على كيفية التعامل مع منظومة رد الضريبة إلكترونيا خلال مدة قصيرة تيسيرا على السائحين عند مغادرتهم البلاد، مضيفا أن منظومة رد ضريبة القيمة المضافة وفرت شاشات للعاملين بمصلحة الجمارك بمطار شرم الشيخ، للاستعلام عن الإيصالات الإلكترونية واحتساب قيمة الضريبة، وإصدار أمر الدفع بقيمة الاسترداد المستحقة والتي يتم تحويلها للبطاقة البنكية للمغادر عن طريق الربط مع شبكة الدفع المالية.

إنشاء ساحة جمركية بمطار شرم الشيخ

وأوضح «الغتوري»، أن المصلحة أنشأت ساحة جمركية بمطار شرم الشيخ الدولي لتسهيل إنهاء الإجراءات الجمركية على البضائع بحيث تمت إجراءات الكشف والمعاينة والتثمين بهذه الساحة، وتم التنسيق مع الجهات المختصة بفحص البضائع وتم ترشيح ممثلين عنها واتخاذ القرار لتسهيل عملية الإفراج الجمركي، وتم أيضا تشكيل غرفة عمليات مركزية بمطار القاهرة الدولي لرصد أي معوقات للإفراج الجمركي وحلها فورًا.

تيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة

وكشف أن هناك لجنة من قيادات وزارة المالية ومصلحتي الضرائب، والجمارك تم تشكيلها بقرار وزاري، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر في مؤتمر المناخ، موضحًا أن هذه اللجنة اتخذت الإجراءات اللازمة لتيسير الإفراج الجمركي المؤقت علي جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة السكرتارية العامة للأمم المتحدة أو الوفود الرسمية أو الإعلامية العالمية المشاركة في قمة المناخ ، موضحا أن مصلحة الجمارك قامت برصد كافة المشاكل حول عملية الإفراج أو رد الضريبة، وتم اتخاذ ما يلزم للتغلب الفوري عليها.