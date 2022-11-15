المشد 15 عاما وغرامة لصاحب محل كشري في «الاتجار بالمخدرات» ببنها

أصدرت محكمة جنايات بنها حكما بالسجن المشدد 15 عاما علي صاحب محل كشري بمنطقة بلتان في مركز طوخ، وتغريمه 200 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار بالمخدرات، وإعادة تدوير مخدر الشادو داخل مسكنه بقصد الإتجار وأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات.

صدر الحكم في الدائرة السادسة جنايات بنها برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري وخالد علي إبراهيم علي ومحمد عبد المعز الغمراوي وأمانة سر محمد فرحات.

المتهم أحرز مخدرات وسلاح

وتضمن أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات، أنه أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونيا، وأحرز مادة مخدرة «MDMB-4en-Pinaca»، أحد مشتقات «Indazole Carboxamide»، بقصد الاتجار في غير الأحوال وجوهر «ميثامفيتامين»، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأحرز أسلحة بيضاء مطواة، وسنجة وصاعق بدون ترخيص.

تفاصيل ضبط صاحب محل كشري بحيازته مخدرات

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بتمكن قوة أمنية عقب اتخاذ الإجراءات القانونية من ضبط صاحب محل كشري لتجارته في المخدرات داخل مسكنه ويتخذ منزله في بلتان بطوخ وكرا لإعادة تدوير مخدر الشادو.

جرى ضبط المتهم بحوزته المواد المخدرة، وإحالته لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.