ضبط مطبعة لبيع وتداول الكتب الخارجية و5 أشخاص ينقبون عن الآثار بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها على كافة الأصعدة لمواجهة الجريمة والتصدي للخارجين عن القانون بتنظيم حملات أمنية مكثفة تزامنًا مع سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين وفحصها وضبط المتهمين لفرض حالة من الاستقرار الأمني.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن ومطبعة يقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول، لقيامه ببيع وتداول كتب خارجية خاصة بمراحل تعليمية مختلفة دون تصريح من الجهات المختصة، وبتفتيش المخزن عُثر على عدد 1050 كتاب خارجي، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

القبض على 5 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بدائرة قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة، عقب تقنين الإجراءات وعُثر على حفرة بعمق 6 أمتار، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتي مركزي شرطة صدفا والغنايم، أسفرت عن ضبط 29 قطعة سلاح ناري «13 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش– 8 فرد محلي- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة»، بحوزة 26 متهم لعدد 21 منهم معلومات جنائية إلى جانب ضبط عدد 5 قضايا اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة بحوزة 5 متهمين، فضلا عن تنفيذ 378 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط مسجل خطر بتهمة الاتجار في العملة

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مسجل خطر وبحوزته عملات محلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.

كما تم ضبط أحد الأشخاص لتعديه على آخر بالضرب باستخدام سلاح أبيض مُحدثاً إصابته بدائرة قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة وبالانتقال إلى مكان المصاب في المستشفى وسؤاله اتهم عاطل بإحداث إصابته خلال مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الوقعة.