«صيدلة حلوان» تُنظم ويبنارا عن الطرق الحديثة لاكتشاف أدوية مضادة للسرطان

نظمت كلية الصيدلة بجامعة حلوان، جلسة الويبنار الدولي الذي تنظمه الكلية بشكل دوري، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة، حيث تناولت الجلسة استخدام طرق حديثة لاكتشاف عقاقير جديدة مضادة للسرطان، وتحدّث في الجلسة الدكتور شانج-تيان يانج، أستاذ الهندسة الكيميائية والجزيئية الحيوية في جامعة أوهايو، وأدار الحوار الدكتور هشام رأفت، أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة جامعة حلوان.

تحري كفاءة الأدوية الجديدة

واستعرض الدكتور يانج، أحدث أبحاثه التي توصّل فيها إلى نظام جديد يمكن استخدامه في تحري كفاءة الأدوية الجديدة التي يتم تخليقها من مصادر كيميائية أو اكتشافها من مصادر طبيعية ولها نشاط مضاد للسرطان، حيث يتميز هذا النظام بسرعة الحصول على النتائج مع دقتها وانخفاض تكلفتها، كما يحد من استخدام حيوانات التجارب في تحري التأثير الدوائي، والسمية الدوائية للخلايا، ويتيح النظام تحديد تأثيرات الدواء السمية علي الأجنة ما يساعد في الحصول علي متطلبات هيئة الدواء والغذاء الأمريكية في وقت أسرع.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلى أهمية عقد لقاءات علمية دولية يستطيع الباحثون خلالها التعرف على الجديد في مجالاتهم البحثية، وتكوين شبكة تعاون على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

القضاء على السرطان

وأضاف الدكتور سامح سرور، أنّ موضوع الجلسة هو أحد الموضوعات المهمة جدا، حيث تتنافس المجموعات البحثية حول العالم في سباق محموم للوصول إلى علاجات جديدة، يمكنها القضاء على أمراض السرطان بأنواعه المختلفة، ويعمل الباحثون حول العالم علي إيجاد طرق وأنظمة جديدة تسهل عملهم في التعرف على أدوية فاعلة.