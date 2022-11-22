الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اعتبارا من الخميس وسقوط أمطار على السواحل

قالت الدكتورة منار الغانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد انخفاضا على أنحاء الجمهورية بمقدار درجتين إلى 3 درجات، مع نشاط لحركة الرياح، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بالبرودة.

وأشارت «الغانم»، إلى أن هناك فرصا لسقوط الأمطار بالمحافظات الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وستمتد للمناطق الداخلية لكن بكميات أقل.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارا

وأوضحت «الغانم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، مع الإعلاميتين جاسمين طه زكي ورضوى حسن، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الأيام الحالية تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة نهارا، ولكن فترات الليل يشعر المواطنون بالبرودة، خاصة في ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وذكرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،، أنه اعتبارا من يوم الخميس المقبل سيشعر المواطنون بأجواء تشبه الأجواء الشتوية، لكنهم لن يحتاجوا للملابس الثقيلة إلا مع بداية فصل الشتاء الذي يبدأ في 21 ديسمبر المقبل.

بدء انخفاض درجات الحرارة

وأشارت «الغانم» إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض خلال فترات النهار، ما يتطلب ارتداء الملابس الخريفية، وفي فترات الليل لابد من ارتداء «جاكيت» حال الشعور بالبرودة.

وقالت إن هناك تباينا في درجات الحرارة بين النهار والليل، ويصل الفرق بينهما إلى 12 درجة مئوية، محذرة من أن تغير نوعية الملابس بشكل كبير خلال الأيام الحالية يؤدي للإصابة بنزلات البرد الشديدة.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأمطار ستمتد للمناطق الداخلية بالسواحل، لكن بكميات أقل من تلك المواجهة للبحر مباشرة، موضحة أن فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى ضعيفة حتى الآن، لكن من المحتمل أن تتغير التنبؤات الجوية وفقا لحالة الطقس.