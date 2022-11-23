رفع 1650 حالة إشغال طريق في حملة مكبرة لإزالة التعديات بالجيزة

شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة؛ لرفع الإشغالات وإزالة للتعديات على الطريق العام بحى الهرم لتحقيق الانضباط في الشوارع والميادين.

وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود حي الهرم في تنفيذ حملات لتمشيط الإشغالات الخاصة بالمحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين، التي أسفرت عن رفع 1650 حالة إشغال بشوارع الاوتسبير والصفا والمروة والطوابق فيصل وزغلول واللبيني وقطاع هضبة الأهرام؛ وذلك لتسهيل حركة سير المركبات والمواطنين، بالإضافة إلى إيقاف أعمال مخالفه بإقامه مطاعم ومحال بدون ترخيص بقطعه أرض باللبيني نطاق فيصل وإيقاف أعمال إقامه قاعه أفراح بدون ترخيص بالمنصورية، وأعمال تشطيب محل مخالف بدون ترخيص بالعقار الكائن رقم 117 قطعة، كما تم تحرير محاضر للمخالفين وسحب المعدات واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رفع كفاءة الشوارع ضمن خطه تطوير العشوائيات

واطلع المحافظ، على أعمال إزالة كافة التعديات على حرم الطريق العام والأكشاك المخالفة والتند والبروز للمنشآت بشارع سيد صالح بنهاية شارع الملك فيصل، في إطار تنفيذ إعادة التخطيط للشارع وتطويره ورفع كفاءته ضمن خطه تطوير العشوائيات، وكلف بمواصلة جهود رفع الإشغالات وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام لما تسببه من إعاقة للحركة المرورية.

كما تابع «راشد»، جهود حي العمرانية في إزالة التعديات على خط التنظيم والمنشآت المخالفة بشارع المكرونة بالحي؛ لتيسير الحركة المرورية وفتح الشارع أمام حركة المواطنين، وشملت الجهود إزالة تعديات وإخلاء جراجات وغرف مقامه بالمخالفة بالطريق العام، وجرى فتح الشارع بعد سنوات من التعديات والإشغالات لتسهيل حركة سير المواطنين.