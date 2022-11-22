«الصحة العالمية»: خسائر البنى التحتية الأوكرانية خلفت تأثيرات على الصحة

قالت منظمة «الصحة العالمية»، إن هذا الشتاء سيكون مسألة بقاء بالنسبة للأوكران، مشيرة إلى إحصاء أكثر من 700 هجوم على مؤسسات صحية أوكرانية منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير الماضي، وأضاف مسؤول «الصحة العالمية»، أن الأمر انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح المدير الإقليمي للمنظمة في أوروبا هانس كلوج، للصحفيين، أن الخسائر التي أصابت البنى التحتية في البلاد خلفت تأثيرات مدمرة على النظام الصحي وصحة السكان.

الأوكران سيواجهون مشاكل صحية كبيرة بينها كورونا

وتابع كلوج قائلا، إن الأوكران سيواجهون مشاكل صحية كبيرة بينها التهابات تنفسية مثل كوورنا والتهابات رئوية وزكام وخطر الإصابة بالحصبة لدى أفراد غير ملقحين، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وتوقع المدير الإقليمي لمنظمة «الصحة العالمية»، في أوروبا، مغادرة مليونان إلى 3 ملايين شخص إضافي منازلهم سعيا إلى الدفء والأمن، مشيرا إلى أن مئات المستشفيات والمؤسسات الصحية لم تعد عملانية بالكامل.

من جانبه، وقع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قانونا يلغي الرقابة المالية مدى الحياة على السياسيين، وفقا لما أعلنه «مركز مكافحة الفساد».

«مكافحة الفساد»: القانون يدمر نظام الرقابة المالية على السياسيين في أوكرانيا

وأوضح «مكافحة الفساد»، أن زيلينسكي، حطم جزء من السلطات، أحد المتطلبات الإلزامية الـ7 لبدء مفاوضات الانضمام، من أجل القدرة على غسل الأموال، رغم من الدعوات إلى استخدام حق النقض، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأكد «مركز مكافحة الفساد»، أن القانون يدمر نظام الرقابة المالية على السياسيين في أوكرانيا، مشيرا إلى أن الشخصيات السياسية البارزة سيخضعون لرقابة صارمة لمدة 3 سنوات فقط بعد خروجهم من مناصبهم.

بدورها، تضررت بعض مواقع محطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، وفقا لما أكده خبراء الوكالة، دون الإشارة إلى أن مصدر القصف هي القوات الأوكرانية.

وقالت «وكالة الطاقة الذرية» في بيان، إن خبراءها، سجلوا تضرر حاويات حفظ المكثفات، ما أسفر عن تسرب غير مشع، وتعرض طريق رئيسي وسكة حديد خارجة عن الخدمة في المحطة لسقوط عدد من الصواريخ.

كما تضررت أنابيب الهواء وسطح أحد المباني، جراء شظايا القذائف، وسجل خبراء الوكالة، آثار سقوط القذائف بالقرب من منشآت ينتشر فيها عناصر روسية للحراسة.

«الطاقة الذرية»: كل مفاعلات محطة «زابوريجيا» النووية مستقرة

ولم تضررالأجهزة الأساسية لمحطة «زابوريجيا» للطاقة النووية، وأشارت «الطاقة الذرية»، إلى عدم وجود أي مشاكل في الأمن الإشعاعي.

وتابعت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» قائلة، إن كافة مفاعلات محطة «زابوريجيا» النووية، الـ6 بحالة مستقرة، مؤكدة سلامة الوقود المستهلك، والوقود الجديد، والنفايات.