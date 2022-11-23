توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. تراجع درجات الحرارة وسقوط أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة، بداية من الخميس 24 نوفمبر إلى السبت 26 من نفس الشهر، والظواهر الجوية الجوية التي تشهدها البلاد خلال تلك الفترة.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية والشمالية الغربية، خلال الـ72 ساعة المقبلة على أن يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس حار على جنوب الصعيد.

وكشفت الهيئة في بيان عن وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة غدا الخميس بين 2-3 درجات على كافة الأنحاء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد مع توقعات سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية، ومتوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الخميس 24 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة 25 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.

درجات الحرارة السبت 26 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 16.