توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. برودة وأمطار وشبورة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال لـ 72 ساعة المقبلة، بداية من غدا الأربعاء 23 نوفمبر إلى الجمعة 25 من نفس الشهر، والظواهر الجوية التي تشهدها البلاد ما بين الأمطار وشبورة، وغيرها.

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة

وتوقع خبراء الأرصاد، حالة الطقس غدا، ليكون مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، وحار على جنوب الصعيد.

وفق خبراء الأرصاد، أن تشهد البلاد بداية من الخميس المقبل انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، إذ يسود طقس معتدل على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما خلال ساعات الليل يكون الطقس مائلًا للبرودة، على كل مدن الجمهورية.

الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وتختلف الظواهر الجوية التي تمر بها البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة، إذ تشهد غدا تكون شبورة مائية في الساعات الأولي من الصباح المبكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

مع سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية، وخفيفة متوسطة بنسبة 50% تقريبًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

بينما الخميس والجمعة تشهد البلاد أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وجنوب محافظة البحر الأحمر، وجنوب الوجه البحري، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأربعاء 23 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- الوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 31 والصغرى 16.

درجات الحرارة الخميس 24 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 14.

درجات الحرارة الجمعة 25 نوفمبر

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 15.

- الوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14.