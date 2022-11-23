ارتفاع ملحوظ في صادرات مصر من الخضر والفاكهة خلال 3 أشهر

ارتفعت صادرات مصر من الخضر الطازجة والمبردة والمطبوخة لـ162.3 مليون دولار في الربع الرابع من العام المالي الماضي «أبريل – يونيو 2022» مقارنة بـ160.9 مليون دولار في الربع الثالث من العام «يناير – مارس 2022».

وزادت صادرات الفواكه الطازجة والمجففة لتسجل 203.4 مليون دولار في الربع الرابع من العام مقارنة بـ156.5 مليون دولار في الربع السابق له.

صادرات مصر من البطاطس

بحسب تقرير البنك المركزي المصري الشهري، سجلت صادرات مصر من البطاطس نموا ملحوظا خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي «أبريل – يونيو 2022» لتسجل 143.6 مليون دولار مقارنة بـ111.4 مليون دولار في الربع السابق له «يناير - مارس 2022»، في حين تراجعت صادرات القطن الخام لـ44.6 مليون دولار من 66.1 مليون دولار.

رصد الربع الرابع من العام المالي

بيانات البنك المركزي المصري عُنيت برصد الربع الرابع من العام المالي 2021-2022، وهي شهور «أبريل، مايو ويونيو 2022»، مقارنة بالأرباع الثلاث السابقة من العام المالي الذي بدأ في يوليو 2021.

يذكر أن التقرير الشهري الصادر عن «المركزي» رصد نموا ملحوظا في العديد من المؤشرات والمسوح المتعلقة بالقطاع المصرفي، الذي سجل نمواً في ودائعه وسيولته بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى زيادة في معدلات الإقراض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة، الأمر الذي يعكس قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري.