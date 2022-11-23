حبس متهم بالنصب على مواطنين بزعم توظيف أموالهم بـ«المواشي»: جمع 7.5 مليون جنيه

أمرت النيابة العامة بالإسكندرية، بحبس المتهم بالنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم في تجارة المواشي، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من القبض على أحد الأشخاص، استولى من المواطنين على مبالغ وصلت لـ 7.5 مليون جنيه، بزعم توظيفها مقابل أرباح، وطلبت النيابة من المباحث، سرعة التحري حول نشاطه الإجرامي، لاستكمال التحقيقات.

عقوبة المتهم

وفي هذا الصدد، تحدث ياسر سيد المحامي بالنقض، عن العقوبة التي تنتظر المتهم، وكل من يرتكب هذه الجرائم، وفقًا لقانون العقوبات، لاستغلال مال الغير والمواطنين، بغرض تحقيق أرباح، ونصت المادة 336 بأن تكون العقوبة «بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وحال العود يجوز وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل، وتصل لسنتين، وكل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بلاغات من 4 مواطنين، تفيد بقيام أحد الأشخاص بالنصب عليهم في مبالغ مالية بحجة توظيفها واستثمارها، لكنه استولى عليها ورفض ردها، لهم أو حتي الارباح، وبعمل التحريات تبينت صحة البلاغات وتم القبض على المتهم في الإسكندرية.

وأقر المتهم، بأنه يمارس نشاط احتيالي للنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بحجة توظيفها لهم في تجارة الماشية، واستولى منهم 7.5 مليون جنيه، وتوقف المتهم عن تسديد أصل الأرباح والمبالغ الأساسية.

وأوضحت التحريات، وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات على أمل استرداد أموالهم.