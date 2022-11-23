استشاري غدد صماء: أعداد مرضى السكري من النوعين الأول والثاني في تزايد

قالت الدكتورة هويدا بدران استشاري الغدد الصماء جامعة القاهرة، إن أعداد مرضى السكري من النوعين الأول والثاني في تزايد مستمر، فالنوع المعتمد على الأنسولين يرجع سبب زيادته نتيجة اكتشاف علاقة عدد من الفيروسات، مثل «أباشتاين بار» الذي كان يعرف عنه قديمًا ارتباطه بالدم والغدد الليمفاوية والكبد فقط.

أبرز الفيروسات التي تسبب الإصابة بالسكري

وأضافت «بدران» في حوار ببرنامج «هنا ماسبيرو» على فضائية «القناة الثانية المصرية»، أن هناك فيروس آخر يسبب إسهالا شديدا للأطفال والرضع يسمى «روتا فيروس»، وجرى اكتشاف مؤخرًا أن له علاقة بالإصابة بمرض السكري.

المضادات التي يطلقها الجسم لمهاجمة الفيروسات قد تهاجم أعضاء الجسم

وأوضحت استشاري الغدد الصماء بجامعة القاهرة، أنه عند دخول الفيروس للجسم، فإنه يعمل مضادات لا تتمكن من قراءة أعضاء الجسم بصورة جيدة، ما يجعل هذه المضادات تهاجم الجسم كما تهاجم الفيروس، ومن الممكن أن تهاجم البنكرياس فتسبب السكري، وتهاجم الغدد أو أي عضو آخر، ما يؤكد أن الإصابة بالسكري نتيجة خلل بالجهاز المناعي.