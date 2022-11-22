«صيدلة حلوان» تُنظم حملة للتوعية بمرض البول السكري

نظم قسم الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية بكلية الصيدلة جامعة حلوان حملة للتوعية بمرض البول السكري، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمرض السكر منذ أيام.

وتضمنت الحملة، قياس نسبة السكر بالدم بالتعاون مع شركة «ايفا فارما»، للأدوية مع قيام الطلاب بعمل توعية عن المرض وتوزيع مطويات تشرح طرق الوقاية منه والنظم الغذائية الواجب اتباعها حال الإصابة به مع تقديم شرح لما تحويه المطويات بأسلوب بسيط يساهم في رفع الثقافة الصحية للمتلقي.

وأشار الدكتور السيد قنديل إلي حرص الجامعة على مشاركة الطلاب في الأنشطة المجتمعية التي تخدم بيئتهم المحيطة والمشاركة بفاعلية في الفاعليات الدولية مثل الاحتفال باليوم العالمي للسكر.

إكساب الطلاب مهارات إضافية

وأضاف الدكتور سامح سرور أن تنظيم هذه الفاعليات يتيح الفرصة للطلاب للمشاركة بها يساهم في إكساب الطلاب مهارات إضافية مثل مهارات التواصل والقدرة على تبسيط المعلومات الصحية والمساهمة بفاعلية في رفع مستوي الثقافة الصحية للمحيطين بهم وهي كلها مهارات أساسية للصيدلي في عمله بعد التخرج، كما أن مشاركة الطلاب في مثل هذه الفاعليات ينمي لديهم الإحساس بالمسئولية المجتمعية ويتيح لهم تطبيق ما تعلموه في قاعات الدرس بصورة عملية مفيدة للمجتمع.