الجيزة: قافلة طبية للكشف على أهالي الواحات البحرية والباويطي مجانا الخميس والجمعة

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن الدولة بكافة مؤسساتها حريصة على تقديم كامل الدعم لمواطنيها بالقرى والنجوع والمناطق النائية وتوفير أوجه الرعاية الصحية والطبية اللازمة لهم.

تنظيم قوافل علاجية للقرى الأكثر احتياجا

وأشار إلى أن محافظة الجيزة ترحب بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والجامعات لتنظيم قوافل علاجية للقرى الأكثر احتياجا وتوفير الخدمات الصحية وتحويل الحالات المرضية التي بحاجة للتدخل إلى المستشفيات لتتلقى الرعاية المناسبة، في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تحظى بمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفداً من الجهات المنظمة والمشاركة في القافلة الموجهة لأهالي مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي بحضور هند عبدالحليم نائب المحافظ لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، الذي ضم الدكتور ياسر حتاته رئيس جامعة الفيوم، والدكتور عاصم العيسوى نائب رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد شعبان مدير القوافل الطبية بمجلس الوزراء، والدكتورة أمل عبدالرحمن رئيس مجلس أمناء مؤسسة السندس لذوي الاحتياجات الخاصة والعميد محمد صلاح مدير مؤسسة السندس للوقوف علي التجهيزات النهائية بين الجهات المشاركة لإطلاق قافلة علاجية شاملة لخدمة أهالي مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطى.

أكد محافظ الجيزة خلال كلمته توفير كافة سبل الدعم للقافلة للقيام بعملها على أكمل وجه، موجهًا رئيس مركز الواحات بمتابعة سير عمل القافلة وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات لتحقيق الاستفادة للمواطنين بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالجيزة والهيئة العامة للتأمين الصحي.

تقديم خدمات علاجية يومي الخميس والجمعة

وأوضح محافظ الجيزة أن القافلة تقدم خدماتها العلاجية على مدار يومي الخميس والجمعة الموافق 25،24 نوفمبر بمدينة الواحات البحرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن القافلة تشمل التخصصات الطبية المختلفة وتمريض وفنيين، للكشف على نفقة الدولة مع صرف الأدوية اللازمة للمرضى مجانا على أن تستقبل القافلة المواطنين اعتباراً من الـ9 صباحاً حتى الـ 3 عصراً.

حرص المحافظ على الالتقاء بالجهات المشاركة في القافلة موجهاً الشكر لهم للسعى نحو التعاون مع الجهاز التنفيذي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من جانبه أوضح الدكتور ياسر حتاته، رئيس جامعة الفيوم، أن القافلة تضم تخصصات «العيون - الجلدية - القلب والأوعية الدموية - الأطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - الجراحة العامة - الأنف والأذن - أمراض النساء - الأسنان - الأطراف الصناعية»، وسيتم إجراء العمليات الجراحية للحالات العاجلة تحت إشراف المتخصصين بالجامعة.

أشار الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء منسق عام القافلة، إلى توفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على نفقة مجلس الوزراء من خلال مركز العلاج الطبيعي والتأهيل التابع للقوات المسلحة، مؤكدا أن استقبال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم لفريق عمل القافلة من الأطباء والفنيين والفريق المنظم يعد رسالة دعم وتحفيز من الجهاز الإداري للدولة لكل الجهود الرامية إلى تقديم خدمات طبية نوعية للأهالي الأكثر احتياجا في كل ربوع محافظة الجيزة.