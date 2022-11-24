رئيس الوزراء الباكستاني يعين قائدًا جديدا للجيش

قرر رئيس الوزراء الباكستاني «شهباز شريف»، تعيين عاصم منير، قائدا للجيش، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، قبل قليل.

تعيين قائد جديد للجيش الباكستاني

وتأتي تلك الخطوة بعد تأكيد مسؤول باكستاني، أمس، أنّ رئيس الوزراء شهباز شريف يستعد لتعيين قائدا جديدا للجيش وسط استمرار الاضطرابات السياسية، بعد أن أرسل الجيش قائمة بكبار الجنرالات المرشحين للمنصب.

وتضع هذه الخطوة حداً لأيام من التكهنات حول مأزق بين حكومة «شريف»، الائتلافية والجيش بشأن خليفة الجنرال قمر جاويد باجوا، الذي سيتقاعد مطلع الأسبوع المقبل.

وفي وقت سابق قال الجيش الباكستاني عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إنه أرسل قائمة بأسماء ستة من كبار الجنرالات للنظر فيها.