«الأرصاد»: أمطار رعدية على السواحل الشمالية واضطراب حركة الملاحة البحرية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يستمر تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والممطرة على السواحل الشمالية، والسواحل الشمالية الشرقية، وجبال البحر الأحمر، ومرسي علم وحلايب وشلاتين، وتكون بين متوسطة ومتفاوتة الشدة، ورعدية أحيانا.

رياح نشطة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان عنها، أنّ الطقس يشهد رياح نشطة جنوبية غربية وشمالية أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، وجبال البحر الأحمر، كما يسود طقس معتدل الحرارة اليوم، على شمال البلاد وصولا إلى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

اضطراب الملاحة البحرية

ولفتت الأرصاد، إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية على سطح البحر المتوسط، حيث تتراوح سرعات الرياح بين 40 لـ50 كم في الساعة، وارتفاع الامواج بين 2.5- 3 أمتار، مما يعوق الملاحة البحرية.

درجات الحرارة اليوم

ووفقا للأرصاد، جاءت درجات الحرارة على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 23 - 16

- العاصمة الإدارية 23 - 15

- 6 أكتوبر 23 - 15

- بنها 22 - 16

- دمنهور 23 - 16

- كفر الشيخ 22 - 16

- المنصورة 23 - 15

- دمياط 24 - 15

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 24 - 16

- السويس 25 - 18

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 23 - 17

- طنطا 22 - 17

- شلاتين 28 - 22

- الإسكندرية 22 - 15

- العلمين الجديدة 22 - 15

- وادي النطرون 23 - 16

- مطروح 23 - 14

- السلوم 24 - 15

- سيوة 22 - 11

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 16

- الطور 24 - 15

- كاترين 20 - 08

- رأس سدر 25 - 15

- نخل 22 - 07

- طابا 24 - 15

- نويبع 25 - 14

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 26 - 20

- الغردقة 27 - 19

- مرسى علم 26 - 20

- الفيوم 23 - 15

- بني سويف 23 - 14

- المنيا 26 - 11

- أسيوط 24 - 12

- سوهاج 24 - 14

- قنا 25 - 16

- الأقصر 24 - 17

- أسوان 27 - 13

- الوادي الجديد 26 - 13

- أبو سمبل 26 - 18

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 20