حبس لصوص الشاكوش بالقاهرة.. وقانوني: المتهمون يواجهون الحبس 15 سنة

أمرت النيابة بحبس المتهمين بسرقة مشغولات ذهبية ومتعلقات شخصية من داخل مسكن في التجمع الأول، بأسلوب كسر الكالون بالشاكوش، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت من المباحث سرعة التحريات لاستكمال التحقيقات، وفي هذا الصدد تحدّث ياسر سيد عن عقوبة المتهمين وفقًا لقانون العقوبات، أن عقوبتهم تصل إلى 15 سنة.

عقوبة السرقة

وأضاف أشرف ناجي المحامي بالنقض، أنّ القانون حدد عقوبات مشددة لكل من تسول له نفسه ارتكاب جريمة السرقة إذا كان بالإكراه أو حالة تحت تهديد السلاح، وباستخدام القوةبطريقة مادية لحيازة السلاح، أو بطريقة معنوية عن طريق التهديد اللفظي، لإدخال الرعب على المجني عليه، للحصول على ممتلكاته رغمًا عنه.

العقوبة تصل إلى 15 سنة

وتابع: «جاء في القانون 314، بأنّ يعاقب كل ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح بالسجن المشدد، وتكون العقوبة بالسجن المشدد أو المؤبد، وبالحكم بالأشغال الشاقة لمدة 15 سنة، ويكون من حق القاضي أن يقوم بتخفيف العقوبة في حالة الرأفة لدرجتين».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخصين، يقيمان في كفر الشيخ لأحدهما معلومات جنائية، خلال تواجدهما في الشروق بالقاهرة، وعثر بحوزتهما على شاكوش استخدموه لسرقة بعض المشغولات الذهبية، ومتعلقات شخصية، وهاتف محمول، من داخل مسكن أحد الأشخاص، يقيم في التجمع الأول بطريقة كسر الكالون.

وتم القبض على عميلهما سيئ النية، يقيم في البرلس بكفر الشيخ، وعثر بحوزته على الهاتف المحمول المستولى عليه، وأقر بشرائه من المتهمان وأنه يعلم أنه من متحصلات واقعة السرقة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالهما.