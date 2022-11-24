إطلاق حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة غدا.. طرق أبواب وندوات

يطلق المجلس القومي للمرأة، للعام السابع على التوالي، حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، التى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر حتى 10 ديسمبر، وسوف تحمل الحملة هذا العام أيضاً شعار «كوني».

حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة

قالت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن هذه الحملة تأتي ضمن جهود المجلس الحثيثة لمناهضة العنف ضد المرأة بكل أشكاله في جميع المحافظات، من خلال الرسائل التوعوية الخاصة بالحملة، بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لها، مشيرة إلى أن المجلس يعمل من خلال هذه الحملة فى تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات المهمة بالتعاون مع الجهات المعنية وشركاء التنمية لزيادة الوعى والتعريف بهذه القضية المهمة.

وأكدت مايا، حرص الدولة المصرية خلال الثمان سنوات الأخيرة، على بذل العديد من الجهود وإصدار التشريعات والقوانين والقرارات، لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، بدأت بدستور 2014 الذى نص فى المادة (11) على: «تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف»، مضيفة أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري لم يكن من باب التباهي أو إقرار نص دستوري للوفاء بالالتزامات الدولية فقط، لكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وتم ترجمته فى استراتيجيات وخطط عمل وتشريعات وقرارات، تكاتفت في تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها.

حلقات القومي للمرأة النقاشية

من المقرر أن تتضمن أنشطة وفعاليات الحملة هذا العام، افتتاح عيادتين للمرأة بجامعتي الازهر وقناة السويس، وإطلاق اليوم الرياضي تحت شعار «YES YOGA DAY»، علاوة على تنظيم العديد من الندوات والحلقات النقاشية منها ندوة حول «مناهضة العنف المعنوى والفرص المتاحة لتمكين المرأة»، وحول سلامة المرأة في مكان العمل، وندوة تعريفية للرائدات الريفيات حول «التمكين ومناهضة العنف في ظل الظروف الاقتصادية» ، فضلاً عن ندوة حول «دور التعليم في تمكين المرأة لمواجهة التمييز والحرمان والعنف تحقيقا للتماسك الاجتماعى في الجمهورية الجديدة»، و ندوة عن «دور الدعم النفسى للمريضات».

ويعقد لقاء تعريفى عن «مناهضة العنف ضد المرأة ذات الإعاقة بالتعاون مع وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات»، وندوات إعلامية تحت عنوان «للعنف أشكال أخرى» حول الحقوق الإعلامية المهدرة للمرأة، ومباردة لازم نغير الصورة، علاوة على تدريب حول «كيفية التعامل مع التحرش والإيذاء البدنى لطلاب وطالبات المدارس الثانوية»، و ندوة حول «المشاركة السياسية وأساليب مناهضة العنف ضد المرأة»، وندوة أخرى حول «أشكال ونماذج العنف التي تواجه المرأة في المحافظات»، ولقاء حول «قضية الابتزاز الإلكترونى والإجراءات العامة للبلاغات»، وندوة للجنة التدريب عن «القضية السكانية وعلاقتها بالعنف ضد المرأة».

حملة طرق أبواب بعنوان «احميها من الختان»

وخلال الحملة، تطلق اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة، حملة طرق الأبواب بعنوان «احميها من الختان»ـ في 10 محافظات، علاوة على تنظيم تدريب القيادات الدينية بعنوان «سفراء ضد ختان الإناث، وتنفيذ يوم للمبادرة الوطنية نورة بمحافظة سوهاج، وإطلاق دوائر الحكى «دوى» في 10 قرى تابعة لمحافظات برنامج حياة كريمة، ولقاء توعوى بجامعة الجلالة لرفع الوعى بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

كما يعقد الملتقى السنوي الرابع لوحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى تنظيم اجتماع نظام الإحالة الوطنى بين الجهات الوطنية، لتعزيز نظام الإحالة الوطنى، واجتماع إطلاق دبلومة الدعم النفسى، بالتعاون مع كلية الطب النفسى بالقصر العينى، ومن المقرر أن يطلق المجلس أيضا، حملة إعلامية حول العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن حملة الـ16 يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة، أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، بهدف رفع الوعى وخلق رأى عام مساند فى كل مكان، لإحداث التغيير ومناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على هذه القضية، ودعوة المجتمع المحلى والدولى، للسعى نحو إيجاد حلول جذريه لها.