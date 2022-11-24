موعد وخطوات تسجيل استمارات الإعدادية والابتدائية الأزهرية في ديسمبر

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد وخطوات تسجيل استمارات الإعدادية والابتدائية الأزهرية على موقع إدارة شؤون الطلاب الإلكتروني، في الفترة من الخميس الموافق 2022/12/1 حتى يوم 25 من شهر ديسمبر المقبل.

وتبدأ خطوات تسجيل استمارات الإعدادية والابتدائية الأزهرية بملء البيانات ثم طبعها وتسليمها إلى مسؤول شؤون الطلاب في المعهد، حتى تتم مراجعتها ومقارانتها بملف الطالب الطالب، والتأكد من صحة بياناتها رقم 2022/315554.

استمارات الإعدادية والابتدائية الأزهرية الورقية

وأكد قطاع المعاد الأزهرية، أن استمارات الإعدادية والابتدائية الأزهرية الورقية المطبوعة حديثًا للطلاب طبعة «2022-2023»، ولا يُعتد بأي استمارات من السنوات السابقة، واستثنى القطاع استمارة الطالب الكفيف فيسمح لهم استخدام طبعة 2021/2020، وطبعة 2022/2021.

وأشار القطاع إلى أنه مع استمارات الإعدادية والابتدائية الأزهرية يتم تقديم كشوف 2ج الإلكترونية، وبعد مراجعتها يتم تحرير استمارات التقدم للامتحان بمعرفة مدرس الخط العربي واللغة والعربية بخط واضح، وتستوفى جميع بياناتها من واقع شهادات الميلاد وسجلات تلاميذ المعهد، دون اختصار في اسم الطالب ولقبه، بمعرفة مسؤولي شؤون الطلاب بالمعهد، وتحت مسؤوليتهم على الطالب، والاطلاع على جميع بياناته من واقع الاستمارة، والتوقيع عليها بخط يده، مع مراعاة مراجعتها بدقه قبل التوقيع.

ووفقا لقرار قطاع المعاهد الأزهرية بشأن استمارات الإعدادية والابتدائية الأزهرية يقوم كل معهد بتشكيل اللجنة من المراجعين وتوقيعاتهم، على أن تحفظ ويتم الرجوع إليه عند الحاجة، ويعمل على تصحيحها مسؤول التحول الرقمي بالمعهد، بعد التأكد من صحته من واقع ملف الطالب بالمعهد.

موعد تسليم استمارات الإعدادية والابتدائية الأزهرية

وحدد القطاع موعد تسليم استمارات الإعدادية والابتدائية الأزهرية في موعد غايته الأحد 2022/12/25، من قبل المعاهد للإدارات وتؤدي بدورها في المراجعة والاعتماد والترقيم، ولن تقبل استمارات من المعاهد بعد هذا الموعد.

وأكد القطاع أنه بعد مراجعة استمارات الإعدادية والابتدائية الأزهرية سيتم إرسال أرقام الجلوس الخاصة بالشهادتين الابتدائية والإعدادية من الإدارة المركزية للامتحانات إلى إدارات امتحانات المناطق يوم الأحد الموافق 2023/1/1، ويتم تسليم الاستمارات الورقية والإلكترونية برقم الجلوس من إدارة الامتحانات إلى لجنة النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية يوم الأحد الموافق 2023/1/8.