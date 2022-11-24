«بيكاسو» ينظم معرضين للفنانين مصطفى رحمة وسوزان سعد الأربعاء المقبل

ينظم جاليري «بيكاسو» بالزمالك معرضين فنيين للفنان مصطفى رحمة بعنوان «فنتازيا»، بقاعة 1 والآخر للفنانة سوزان سعد بعنوان «إضاءات الوادي غير المقدس» بقاعة 2، يوم الأربعاء المقبل، ويستمر المعرض إلى 18 ديسمبر المقبل.

وعن معرضه قال الفنان مصطفى رحمة: نحن لا نرسم الواقع ولكن نعيد تشكيله حيث أن العملية الفنية تخضع – حتمًا – لعامل الزمن والتغيُّر والتحريف، عندما يحاول الفنانُ نقلَ تلك «اللحظة» إلى اللوحة، ولذلك قيل «إن الرؤيا تكون دائمًا أكثر سطوعًا وإثارةً من تصويرها على القماش».

معلومات عن مصطفى رحمة

الفنان التشكيلي مصطفى رحمة من مواليد الدقهلية في 17 مايو من عام 1952، عمل رسامًا للكارتون والكاريكاتير وفي كتب الأطفال، وله إسهامات في مجلتي ماجد الإماراتية وصباح الخير القاهرية، إضافة إلى عمله رسامًا للكاريكاتير بالجرائد الإماراتية.

يُعتبر من الأوائل الذين عملوا في مجلة ماجد، فهو مُبتكر شخصية كسلان الشهيرة في هذه المجلة، وأحد رساميها لسنوات طويلة.

معلومات عن سوزان سعد

‎ابتدت سوزان سعد رحلتها الفنية سنة 1998، تعمقت في دراسة المدارس الفنية المختلفة و نظريات الألوان، نظمت 9 معارض خاصة، منها فى مركز الجزيرة للفنون جاليرى بيكاسو بالزمالك، صلاح طاهر في بدار الأوبرا، أتيليه القاهرة، قصر ثقافة روض الفرج و غيرهم.

شاركت في أكثر من 60 معرضا جماعيا داخل البلاد منها قاعة الهناجر في دار الأوبرا، مركز الجزيرة للفنون في الزمالك، جاليري بيكاسو بالزمالك، قاعة صلاح طاهر بالأوبرا و غيرها، ولها مقتنيات عامة في متحف الفن الحديث بدار الأوبرا المصرية، ومقتنيات خاصة داخل البلاد وخارجها.