مصرع موظف بالمعاش سقط من الطابق الثاني أثناء تركيب شباك بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة موظف بالمعاش لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني، أثناء تركيب شباك بمنطقة ميت حلفا بمركز شرطة قليوب، حيث اختل توازنه وسقط في الشارع، وأصيب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي.

وحُرر محضر بالواقعة، وجرى نقل الجثة لمستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بالدفن عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة.

بلاغ بمصرع موظف في قليوب

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة، باستقبال موظف بالمعاش مصاب بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي ووفاته أثناء محاولة إسعافه.

نتائج التحريات

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين وفاة «ع ت إ»، 57 سنة، موظف بالمعاش، مقيم في منطقة ميت حلفا بدائرة مركز شرطة قليوب، وذلك أثناء قيامه بتركيب شباك بالشقة محل سكنه بالطابق الثاني، حيث اختل توازنه وسقط أرضا بالشارع، وأدى ذلك إلى إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخل وجرى نقله للمستشفى إلا أنه توفى خلال محاولات إسعافه.

وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وشيع الأهالي الجثمان لمثواه الأخير وسط حالة من الحزن.