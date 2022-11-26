قصة مقتل «مارتن».. شاب فقد حياته بـ6 طعنات بسبب لعبة في القاهرة

استمعت جهات التحقيق، أمس، لأقوال والدي المجني عليه «مارتن» الذي راح ضحية «لعبة طاقة» إحدى الألعاب المعلقة في مركبته «توك توك»، إذ لقي مصرعه على يد عاطل سرق اللعبة، في منطقة روض الفرج التابعة لحي شبرا بمحافظة القاهرة.

سرقة لعبة

ضحكات صاخبة وسط أحد شوارع منطقة روض الفرج، مصدرها الشاب «مارتن» صاحب الـ18 عامًا، برفقة أصدقائه، غافلًا عن أنه يودع أصدقائه بهذه الطريقة، ولم تمر سوى لحظات قليلة، حتى أدرك الشاب أن إحدى الألعاب المعلقة بمركبته «توك توك» سُرقت، وعلى الفور أيقن أن عاطل هو من سرقها، وذلك وفقا لرواية أحد شهود العيان أمام جهات التحقيق.

مقتل الشاب بـ6 طعنات متفرقة بالجسد

عندما توجه المجني عليه لجلب لعبته «لعبة طاقة»، رفض المتهم أن يعيدها له، وعلى أثر ذلك نشبت بينهما مشاجرة، إذ يقول شاهد العيان أمام جهات التحقيق: «أما اتصلنا بأخو مارتن جه فض الاشتباك، وطلب من شقيقه يطلع يشتغل، ومفيش ربع ساعة كان المتهم رافع سلاح على أخو مارتن» موضحا أن المجني عليه عندما علم بأمر شقيقه جاء على الفور والغضب يتملكه، ومن ثم نشبت بينهما مشاجرة مرة أخرى، تلقى على أثرها 6 طعنات بمناطق متفرقة بالجسد.

أقوال والد المجني عليه

وروى والدا المجني عليه، أمام جهات التحقيق، أن أحد أصدقاء نجلهما أخبرهما بطعنه، ونقله لأحد المستشفيات، وعلى الفور انتقلت أسرة المجني عليه إلى المستشفى، وهناك تلقت خبر وفاة الشاب «مارتن»، ولم يصدقا بأن نجلهما دفع حياته ثمنا لـ«لعبة» لا يتجاوز ثمنها عن الـ150 جنيهًا.

العقوبة المتوقعة للمتهم

ومن جانبه، أوضح أشرف ناجي، المحامي بالنقض، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن المتهم في الواقعة يواجه تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وطبقا للمادة 234 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة الإعدام إذا اقترنت جريمة القتل بجناية أخرى مثل السرقة بالإكراه، فإنّ العقوبة المتوقعة للمتهم هي الإعدام شنقا.