طالب يضرب زميلة بـ«كَتَر» بعد المدرسة في المعصرة: «ضايق قريبتي»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تمّ نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك متضمناً تعدي طالب بالمرحلة الثانوية بالضرب على زميله حال تواجدهما خارج إحدى المدارس بدائرة قسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة.

أب يقدم بلاغا ضد طالب تعدى على نجله

بالفحص تبين أنَّه تبلغ لقسم شرطة المعصرة من أحد الأشخاص وبصحبته نجله المجني عليه مصابًا بجرح سطحي بالبطن، ضد طالب بذات المدرسة مقيم بذات الناحية لتعديه على نجله بالضرب بسلاح أبيض «كَتَر» كان بحوزته عقب انتهاء اليوم الدراسي، وذلك حال تواجدهما خارج المدرسة مما نتج عنه إصابته.

الطالب يعترف بالتعدي على زميله

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، بسبب قيام المجني عليه بالتعرض لإحدى أقاربه ومضايقتها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.