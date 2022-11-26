تطورات مصرع شاب أربعيني في حادث بالمعادي: تفريغ الكاميرات والاستماع للشهود

تجري جهات التحقيق في المعادي تحقيقاتها بحادث مصرع شاب أربعيني صدمته سيارة، إذ أمرت بسرعة إجراء تحريات رجال الشرطة في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان الذي شهد حادث التصادم، والاستماع إلى أقوال شهود العيان الذين تصادف تواجدهم في مكان الحادث لحظة التصادم، مع التحفظ على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها لكشف الملابسات، كما صرحت بدفن الجثة.

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل الحادث، فكانت البداية بورود بلاغ الى رجال الشرطة بالمعادي يفيد وفاة شاب في حادث سير، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنَّ الجثة لشاب في العقد الخامس من العمر، ويرتدي كامل ملابسه الداخلية والخارجية، والشاب أثناء مروره بالشارع محل الواقعة صدمته سيارة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته.

كما تمّ نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الكشف الظاهري على الجثة لبيان هل توجد شبهة جنائية أم لا، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة طبقًا لقانون العقوبات، فقد أوضح محمد صلاح المحامي بالنقض، لـ«الوطن»، إنَّ قانون العقوبات قد أوضح العقوبة المقررة في حالة القتل الخطأ، إذ نصت المادة 238 من قانون العقوبات على: «من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».