بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في انقلاب تروسيكل ببني سويف

أصيب 5 أشخاص في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، إثر انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري أمام قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

إخطار بانقلاب تروسيكل

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بالطريق الدائري أمام قرية بني قاسم التابعة لمركز ببا جنوب المحافظة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق، مدير الفرع، بـ 3 سيارات إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين إصابة علي أحمد علي، 13 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وشخص مصاب بغيبوبة تامة يبلغ من العمر حوالي 35 عامًا، وعلياء محمد أحمد، 58 عامًا، مصابة بجروح وسحجات وجرح بفروة الرأس حوالي 5 سم، ومحمد علي سعد، 35 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع الأيمن، ومنال محمد عرفات، 39 عامًا، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج.