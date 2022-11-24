وكالة نوفوستي: قياسات زابوريجيا النووية تؤكد أن نسبة الإشعاع طبيعية

نقلت وكالة الأنباء الروسية «نوفوستي»، عن مفتشي وكالة الطاقة الدولية أنّهم أجروا قياسات لنسبة تسرب الإشعاع بمحطة زابوريجيا النووية، مؤكدين أنّ قياسات المحطة أظهرت أن نسبة الإشعاع لا تزال طبيعية، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية»، قبل قليل.

قصف على محطة زابوريجيا النووية

وتعرضت محطة زابوريجيا للطاقة النووية الأوكرانية، الخاضعة للسيطرة الروسية، لقصف يوم الأحد، ما أثار إدانة من رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، الذي قال إن مثل هذه الهجمات تهدد بحدوث كارثة نووية كبرى.

وأثار القصف المتكرر لمحيط المحطة، جنوب أوكرانيا، مخاوف بشأن احتمال وقوع حادث خطير على بعد 500 كيلومتر فقط من موقع تشيرنوبيل صاحب أسوأ حادث نووي في العالم عام 1986.