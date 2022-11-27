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إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية بطنطا

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
08:54 ص | الأحد 27 نوفمبر 2022
سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

سيارة إسعاف - صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي ودراجة نارية، بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في منطقة الاستاد في طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

إخطار بالواقعة

تلقت غرفة عمليات الإسعاف بالغربية إخطارا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا، وعلى الفور تم الدفع بسيارات إسعاف ونقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتبين حدوث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة نارية «موتوسيكل»، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم كانوا يستقلون الدراجة النارية.

رفع حطام الحادث

وتم رفع آثار الحادث من نهر الطريق وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى إلى طبيعتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة من أجل التحقيق في الواقعة، والتي طالبت بسرعة معرفة ملابسات الحادث ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في مكان الحادث.

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