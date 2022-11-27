بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص على «الصحراوي الغربي» بأسوان

أصيب 7 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، اليوم، على حدود قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان - القاهرة»، ونقلت 4 سيارات إسعاف المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بانقلاب ميكروباص

تلقت غرفة عمليات النجدة في محافظة أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي «أسوان - القاهرة»، على حدود قرية بنبان التابعة لدائرة مركز دراو شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

أسماء المصابين في حادث أسوان اليوم

وكشف التحريات الأولية أن أسماء المصابين في حادث أسوان هم محمد حسين، 34 سنة، ومحمد عبد الرؤوف، 55 سنة، وعبدالباسط أحمد، 85 سنة، وهاشم عبدالوهاب، 72 سنة، وعبدالعزيز عبدالرحيم، 60 سنة، وطه أبو العلا، 35 سنة، وحمدي سيد، 57 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى الصداقة في مدينة أسوان.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.