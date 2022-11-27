إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على طريق «بني سويف - الفيوم»

أصيب 4 أشخاص بإصابات متنوعة وجروح متفاوتة في حادث انقلاب سيارة ملاكي صباح اليوم الأحد، على طريق «بني سويف - الفيوم»، وذلك بسبب السرعة الزائدة، ومحاولة السائق تفادي التصادم بسيارة نقل، فاختلت عجلة القيادة في يد السائق وانقلبت على الطريق.

بلاغ بانقلاب سيارة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد إسلام لٌطيّف، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد ورود بلاغاً من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «بني سويف - الفيوم»، بعد دير الأنبا إبرام بالعزب بنطاق المركز.

إصابة 4 أشخاص في حادث

وانتقلت قوة من مركز شرطة الفيوم، إلى مكان حادث انقلاب سيارة ملاكي، وتبينّ إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق الإسعاف بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعي، وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم وعمل الأشعة والفحوصات اللازمة تمهيداً لتقديم العلاج اللازم لكل منهم بحسب حالته الصحية.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة المنقلبة على جانب الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المارة، كما جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.