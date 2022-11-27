مؤسسة iRead تعلن إطلاق مشروع «مصر بتجمع مليون كتاب»

أعلنت مؤسسة iRead، الهادفة لإحياء القراءة في الوطن العربي، موعد إطلاق واحد من أكبر المشروعات الثقافية في مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة تحت عنوان «مصر بتجمع مليون كتاب» المخطط لها الربع الأول من العام المقبل، على هامش احتفال المؤسسة بختام النسخة الثالثة من مسابقة iRead Awards وتوزيع الجوائز على الأدباء والكتاب الفائزين بجوائز المسابقة في نسخة مميزة لهذه الدورة، بالإضافة إلى الإعلان عن إطلاق تطبيق iRead Ebooks الجديد في أوائل العام المقبل.

شهد الحفل الذي أقيم بأحد فنادق القاهرة حضور نخبة من كبار الشخصيات ومنهم الدكتورة نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة نيابة عن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وإنجى الصبان، عضو مجلس إدارة مؤسسة iRead، الكاتب والسيناريست أحمد مراد، عضو مجلس إدارة المؤسسة.

رئيس إدارة الشباب: نهدف إلى الارتقاء بالثقافة العامة

ومن جانبها قالت الدكتورة نجوى صلاح يسرني التواجد بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من داعمي نشر الثقافة والوعي بين أفراد المجتمع؛ لنشهد تكريم الفائزين بجوائز مسابقة iRead Awards، إضافة إلى الإعلان عن موعد إطلاق مشروع «مصر بتجمع مليون كتاب» الذي يمثل أولي خطوات برتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مؤسسة iRead لتحقيق هدف مشترك بين الطرفين يتمثل في إحياء القراءة بين جميع فئات المجتمع.

وتابعت: فعند طرح الفكرة لأول مرة على الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أبدي تشجيعًا كبيرًا للفكرة حتي أنه اقترح شعار للمبادرة لتشجيع تجميع الكتب والقراءة مثلما يكون تشجيع الرياضات مثل كرة القدم ليصبح شعار المبادرة "باصي الكتاب".

ويهدف المشروع إلى إشراك الشباب في تنفيذ خطة الوزارة الطموحة في الارتقاء بالثقافة العامة بين الشباب عن طريق تشجيعهم على مشاركة الكتب من خلال المشروع لخلق جيل مثقف ومتعاون يدعم استثمار الدولة في رأس المال البشري الذي يمثل أساس التقدم والنمو التي تسعي الدولة لتحقيقه."

تكريم الفائزين مسابقة iRead Awards

وشاركت الدكتورة نجوى صلاح نيابة عن وزير الشباب والرياضة، في توزيع جوائز الفائزين في الدورة الثالثة من مسابقة iRead Awards، الحدث الأكبر للكتاب والقراء في مصر والوطن العربي الذي يهدف لتكريم كبار الأدباء والكتاب على مجمل أعمالهم.

بالإضافة إلى دعم وتمكين المواهب الشابة من الأدباء والكتاب الصاعدين عن طريق تسليط الضوء على أعمالهم الملهمة كبداية لطريقهم نحو حياة أدبية مثمرة بالنجاحات والإلهام لجميع أفراد المجتمع.

وتنقسم جوائز المسابقة إلى مسابقة القصة القصيرة والتي فاز بها 10 فائزين من بينهم صاحبة الـ 15 عاماً، ملك حسام الدين، عن قصة "قلب نابض" وحصل على المركز الأول فيها ابراهيم محمد عن قصة "الحاج موردخاي" بجائزة قيمتها 25 ألف جنيه.

ومسابقة اختيار الأفضل بتصويت الجمهور والتي فاز فيها محمود بكري بجائزة أفضل كتاب عن رواية «من غير معاد»، وفاز محمد الصاوي بجائزة أفضل عمل أدبي صاعد عن رواية «5 شارع السعادة» بالإضافة الي جائزة أفضل دار نشر التي حصل عليها دار تشكيل للنشر والتوزيع.

وتكونت لجنة التحكيم لهذه النسخة من نخبة من الروائيين والكتاب على رأسهم، الكاتب والروائي عمر طاهر، والكاتب والروائي مصطفى عبيد، والكاتب والروائي أحمد مراد.

كما تضمن الحفل توزيع جوائز شرفية كجائزة المشوار الذهبي والتي حصل عليها أديب نوبل الراحل نجيب محفوظ وتسلمتها عنه ابنته هدي نجيب محفوظ، وجائزة التفرد في مجال الآداب للكاتب والروائي إبراهيم عبد المجيد، وأخيراً جائزة الأكثر مبيعًا التي حصل عليها الدكتور أحمد خالد توفيق، والروائية وكاتبة السيناريو شيرين هنائي.

مشروع «مصر بتجمع مليون كتاب»

مشروع «مصر بتجمع مليون كتاب»، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة iRead بعد توقيع برتوكول التعاون بين الطرفين، يعد من أهم المشروعات في المجتمع المصري الذي يسعي نحو خلق مشروع قومي يوجه جميع أفراد المجتمع نحو بناء جيل من المواطنين المثقفين ذوي الأثر الحقيقي في تنمية المجتمع في المجالات المختلفة.

أهداف المشروع

وتتمثل أهداف المشروع في تعزيز الدور الهام الذي تلعبه القراءة في تنوير عقول الأفراد وإثراء الثقافة العامة بينهم من خلال تجميع مليون كتاب من جميع محافظات الجمهورية على مدار عام كامل لتقوم وزارة الشباب والرياضة بفرز تلك الكتب وإعادة توزيعها على منافذ توافد الأفراد المختلفة كالجامعات والمدارس ومراكز الشباب لتسهيل وصولهم لها مجاناً بالكامل.

ومن المتوقع أن يشجع مشروع "مصر بتجمع مليون كتاب" روح المنافسة بين النشء والشباب من مختلف المحافظات لتجميع الكتب وإعادة تدوير الكتب غير المستخدمة، الأمر الذي من شأنه خلق ضجة ثقافية بين مجتمعات العالم.

ومن جانبه أعرب الكاتب والسيناريست أحمد مراد، عن فخره بالنجاح الذي حققته المؤسسة قائلاً: "تأتي النسخة الثالثة من مسابقة iRead Awards تتويجاً للنجاح المبهر الذي حققته النسختين الأولي والثانية للمسابقة حيث نقوم باستقبال أعداد متزايدة عاماً تلو الأخر، الأمر الذي يؤكد على التأثير الإيجابي الذي تحققه مؤسسة iRead في جهودها نحو إحياء القراءة والتأكيد على أهمية رفع القراءة والكتابة ضمن أولويات الأفراد والشعوب في الوطن العربي بأكمله."

إطلاق تطبيق iRead Ebooks

وأضاف، "واستكمالا لهذا النجاح، نعلن اليوم عن إطلاق تطبيق iRead Ebooks، الذي نوفر من خلاله مكتبه الكترونية كبيرة تحتوي على مجموعة متنوعة من الكتب في شتي المجالات لتلبية الاحتياجات الأدبية والفكرية الفريدة لمختلف القراء.