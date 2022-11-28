أسعار سيارات مستعملة بمحرك «1600 CC» مكيفة.. تبدأ من 76 ألف جنيه
كتب:
أحمد عبد اللطيف
03:15 ص | الإثنين 28 نوفمبر 2022
سوق السيارات المستعملة
قال بكر محمد علي عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة شهد انتعاشا في حركة البيع والشراء بالسوق المصرية خاصة السيارات التي تملك قوة محرك 1600 cc وناقل حركة أتوماتيك بالإضافة إلى وجود تكييف بالسيارة.
تابع عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات التي يجرى تداولها بالسوق المصرية تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 120 ألف جنيه.
أسعار السيارات المستعملة
اسبيرانزا M12 2012
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 100,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 95,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 112,000 جنيه
فيات بونتو 2012
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 100,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 92,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 109,000 جنيه
سوق السيارات المستعملة
سينوفا A1 2015
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 100,000 جنيه
أقل سعر للسايرة فى السوق المحلي: 100,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 100,000 جنيه
اوبل أسترا 2003
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 86,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 109,000 جنيه
بريليانس جالينا 2007
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 76,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 119,000 جنيه
بى واى دى F3 2008
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 101,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 81,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي :112,000 جنيه
هيونداي فيرنا 2004
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 114,000 جنيه
دايو لانوس 2 2006
متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 102,000 جنيه
أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي :90,000 جنيه
أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 109,000 جنيه