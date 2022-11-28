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أسعار سيارات مستعملة بمحرك «1600 CC» مكيفة.. تبدأ من 76 ألف جنيه

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أحمد عبد اللطيف
03:15 ص | الإثنين 28 نوفمبر 2022
سوق السيارات المستعملة

سوق السيارات المستعملة

قال بكر محمد علي عضو رابطة تجار السيارات، إن سوق السيارات المستعملة شهد انتعاشا في حركة البيع والشراء بالسوق المصرية خاصة السيارات التي تملك قوة محرك 1600 cc وناقل حركة أتوماتيك بالإضافة إلى وجود تكييف بالسيارة.

تابع عضو رابطة تجار السيارات في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار السيارات التي يجرى تداولها بالسوق المصرية تبدأ من 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 120 ألف جنيه.

أسعار السيارات المستعملة

اسبيرانزا M12 2012

متوسط  سعر السيارة فى السوق المحلي : 100,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 95,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 112,000 جنيه

فيات بونتو 2012

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 100,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 92,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 109,000 جنيه

سوق السيارات المستعملة

سينوفا A1 2015

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 100,000 جنيه

أقل سعر للسايرة فى السوق المحلي: 100,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 100,000 جنيه

اوبل أسترا 2003   

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 86,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 109,000 جنيه

بريليانس جالينا 2007

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي :  76,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 119,000 جنيه

بى واى دى F3 2008

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 101,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 81,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي :112,000 جنيه

هيونداي فيرنا 2004

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 102,000 جنيه

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي : 90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 114,000 جنيه

دايو لانوس 2 2006

متوسط سعر السيارة فى السوق المحلي : 102,000 جنيه      

أقل سعر للسيارة فى السوق المحلي :90,000 جنيه

أعلى سعر للسيارة فى السوق المحلي : 109,000 جنيه

 

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