تأجيل محاكمة 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في عابدين لـ29 نوفمبر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بعابدين، لجلسة 29 نوفمبر الحالي للنطق بالحكم.

بلاغ الواقعة

تلقى قسم شرطة عابدين، بلاغا بتردد أشخاص مجهولين على عقار خالٍ من السكان، وبالانتقال والفحص تم ضبط المتهمين، وتبيّن أنّهم 3 أشخاص لديهم معلومات جنائية، حال تواجدهم داخل العقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة قطرها 4×3 متر بعمق مترين، كما عُثر على أدوات الحفر والتنقيب .

وبمواجهتهم اعترفوا بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية.