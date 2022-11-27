رمضان عبد المعز: سوء الظن يؤدي لخراب البيوت والسبب قد يكون كلمة

قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن سوء الظن تسبب في قطع الكثير من العلاقات الاجتماعية، لافتًا إلى أن من أهم سمات المؤمنين حسن الظن بالناس: «تلاقي الواحد يقولك أصله كان يقصد كذا، وقصده كذا، أو في لحظة خناقة حد قال كلمة تقطع بسببها العلاقات الاجتماعية وليس هكذا تبنى العلاقات الاجتماعية».

مثال لحسن وسوء الظن من الإمام الشافعي

وأضاف «عبدالمعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، الذي يعرض على شاشة «دي إم سي»: «شوف واتعلم من الإمام الشافعي، وده تنبأ به سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعاش 54 عاما، وملأ الدنيا بعلمه، شوف واتعلم لما دخل عليه أحد تلاميذه عندما كان مريضا، فقال للشافعي: قوَّى الله ضعفك.. فقال الشافعي: لو قوى ضعفي لقتلني.. قال: والله ما أردت إلَّا الخير.. فقال الشافعي: أعلم أنك لو سببتني ما أردت إلا الخير».

وتابع الداعية الإسلامي: «شوف بعض المسلمين الآن بيعملوا في بعض إيه واقفين لبعض على الحرف والكلمة، وبيخربوا البيوت على كلام غير مقصود، تلاقي شخص يمسك عالم أو شخص مشهور يقطع فيه عشان جملة على السوشيال ميديا».