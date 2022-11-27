«السياحة»: نتعاون مع الجهات المعنية لتحسين الخدمات المقدمة للسائحين

قالت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، إنّ الوزارة تستهدف تقديم خدمات صحية وسياحية للسائحين بمنتج جديد ضمن عمل مشترك مع كل الجهات المعنية، مشيرةً إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحدث عن أهمية هذا الملف وإمكانية دعم ما تم إحرازه من تقدم في بعض المنشآت الصحية في عدد من المحافظات وكيفية تقديم هذه الخدمة وتعريف شرائح المرضى المستهدفين لتلقي هذا العلاج، سواء في مستشفى أو أطباء أو آليات العلاج وتحديد ما يمكن أن يتوقعوه من خدمة طبية.

وأضافت شلبي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، الذي يعرض على قناة «dmc»: «السياحة مصدر أساس للعملة الصعبة ومكملة للدخل القومي، ولا توجد جهة يمكنها تحقيق النجاح بمفردها، وفي ملف قمة المناخ السابعة والعشرين cop27 حدث تنسيق كبير بين كل الجهات، ولم يكن هذا النجاح ليتحقق لولا تكاتف كل الجهات والوزارات».

مميزات عديدة تمتلكها الدولة المصرية

وتابعت نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة: «لدينا مميزات جيدة جدا، مثل الفرق الطبية والمنشآت الصحية التي يمكنها تقديم هذه الخدمة، كما أن وزارة السياحة والآثار معنية بالملف السياحي الذي قد يكون مكملا لهذه الخدمة، سواء باستضافة الأسر المرافقة للمريض أو تقديم خدمات سياحية وفندقية مختلفة».

أهمية تكاتف الجهات المعنية

وأكدت، ان رئيس الوزراء وجَّه بتكاتف كل الجهات والوزارات المعنية ومثل وزارة الصحة ووزارة السياحة ووزارة الطيران والجهات التي تنظر إلى التأشيرات السياحية.