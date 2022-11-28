أحداث الـ24 ساعة: زيارة مرتقبة للسوداني لـ«طهران».. ومذكرة لـ«الجنائية الدولية» ضد إسرائيل

شهدت منطقة «الشرق الأوسط»، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية كان من أبرزها، الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء العراقي إلى طهران، فيما نفذت عناصر جبهة «النصرة» الإرهابية، هجومين في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية.

سيزور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوادني، إيران، غدا الثلاثاء، قبل أيام من زيارته للسعودية.

وقال مصدر، لشبكة «آر تي» الإخبارية الروسية، إن السوداني سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وسيبحث ملفات المياه، والحدود، وقصف «طهران» على إقليم «كردستان العراق».

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام، إن العراق يعتزم العراق البدء بإعداد خطة لإعادة نشر قواته على حدود البلاد الشمالية والشرقية مع كل من إيران وتركيا، فيما أشارت حكومة السوداني، إلى أن الخطة ستوضع بالتنسيق مع حكومة «كردستان العراق» ووزارة البشمركة الكردية.

وكان رئيس وزراء «كردستان العراق»، مسرور بارزاني، بحث أمس الأحد، مع نائب القائد العام لقوات «التحالف الدولي» ضد تنظيم «داعش» الإرهابي أندرو جارنر، أهمية حماية سيادة وأمن العراق والإقليم، كما ناقش المسؤولان، الحاجة الماسة لحل المشاكل بين «أربيل» و«بغداد» بموجب الدستور، وفقا الما ذكرته شبكة «رووداو» الكردية.

«التحالف الدولي» يجدد التزامه بمواصلة دعم «كردستان العراق»

وناقش بارزاني وجارنر تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين «البشمركة» الكردية والجيش العراقي، فيما جدد مسؤول «التحالف الدولي»، الالتزام بمواصلة دعم إقليم «كردستان العراق»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

من جانبه، استقبل محافظ «البنك المركزي» العراقي مصطفى مخيف، جيسي بيكر، مساعد نائب وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والوفد المرافق له، وقال «البنك» في بيان، إن المسؤول العراقي، أكد التزام بلاده بجيمع التعليمات والقوانين الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما أشاد الوفد الأمريكي، بإجراءات «االمركزي» في المجال.

وفي سوريا، أعلن «مركز المصالحة» الروسي، تنفيذ جبهة «النصرة» الإرهابية، هجومين خلال الساعات الـ24الماضية، في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

من جانبها، تستعد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإمكانية محاولة «طهران» للانتقام بسبب اغتيال ضابط في «الحرس الثوري الإيراني» يدعى داود جعفري بـ«دمشق» السورية.

وكان «الحرس الثوري الإيراني»، أعلن الأسبوع الماضي، مقتل أحد مستشاريه جراء انفجار بعبوة ناسفة في العاصمة السورية، محملا إسرائيل مسؤولية مقتله، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، دعت 198 منظمة محلية ودولية، في مذكرة إلى مدعي عام «المحكمة الجنائية الدولية» كريم خان، ورئيس جمعية الدول الأطراف في المحكمة سيلفيا فيرنانديز دي حورمندي، للتحقيق في جرائم حرب ترتكبها «تل ابيب» ضد المجتمع المدني والشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي اليمن، اعترف الحوثيون، أمس الأحد، بمقتل 9 من قياداتها بينهم ضابطان يرتبة عقيد، في بمعارك مع قوات الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا برائاسة عبد ربه منصور هادي.