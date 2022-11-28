إصابة شخصين في انقلاب دراجة نارية على الطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب شخصان بجروح وكدمات في حادث انقلاب دراجة نارية على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق محافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة.

انقلاب دراجة نارية في البحيرة

وورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، يفيد استقبال مستشفى وادي النطرون شخصين مصابين بجروح متفاوتة، إثر تعرضهما لحادث انقلاب دراجة نارية على طريق «مصر- الإسكندرية» الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون، وحُرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المصابين في الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين إصابة كل من «محمد. ع. أ»، 23 سنة، مقيم في الفيوم، باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«أحمد. م. ش»، 23 سنة، مقيم في الفيوم، باشتباه نزيف بالبطن، واشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونُقل المصابان إلى مستشفى وادي النطرون العام، لإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الحادث.