وكيل معمل المناخ الزراعي يفوز بجائزة مؤسسة «شومان للباحثين العرب»

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إن الدكتور محمد أبوالسعود محمد، وكيل الإرشاد والتدريب بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، فاز بجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للباحثين العرب في دورتها الـ 40 للعام 2022، حيث فاز بالجائزة هذا العام 17 باحثا من مختلف الجنسيات العربية من ضمنهم 3 باحثين مصريين، لافتة إلى أن جوائز مؤسسة عبدالحميد شومان للباحثين العرب هي أحد أبرز الجوائز على مستوى الباحثين العرب وهي أول جائزة عربية تعني بالبحث العلمي.

الجائزة في فئة العلوم التكنولوجية والزراعية

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الجائزة في فئة العلوم التكنولوجية والزراعية وكانت مناصفة عن موضوع «نظريات وتطبيقات في الزراعة دون تربة»، لافتة إلى أن المسابقة تهدف إلى دعم الباحثين العرب في المجالات المختلفة وهي تعلن سنويا وقد أعلنت هذا العام في 6 مجالات مختلفة تتناول العلوم الطبية والصحية ومجال علوم الهندسية والعلوم التكنولوجية والزراعية بالإضافة إلى مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والتربوية ومجال العلوم الأساسية ومجال العلوم الإدارية والاقتصادية وذلك في 12 موضوعا مختلفا.

بحوث في مجال الزراعة بدون تربة

وأضافت أن المسابقة تناولت بحوث في مجال الزراعة بدون تربة وبينها بحوث الزراعة دون تربة وتطبيقات الزراعة بدون تربة سواء في زراعة أسطح المدن ودورها في الأمن الغذائي أو على مستوى النظم التجارية للزراعة بدون تربة وارتباطها بكفاءة استخدام وحدة المياه والطاقة في الإنتاج الزراعي علاوة على الزراعة دون تربة الذكية والزراعة الرأسية المكثفة وسوف يقام حفل تسليم الجوائز في الأردن.

يذكر أن الدكتور محمد أبوالسعود محمد نشر العديد من البحوث تجاوزت 60 بحثا علميا في النشرات العلمية الدولية والمحلية بالإضافة إلى النشرات الفنية في مجال الزراعة بدون تربة وقد حصل على العديد من الدورات التدريبية في النرويج واليونان والصين وهولندا وإيطاليا.

كما تضمنت سيرته الذاتية تنظيم وعقد أكثر من 400 دورة تدريبية خلال عمله كوكيل للإرشاد والتدريب بالمعمل، وهو يعد واحدا من أبرز الباحثين المصريين في مجال الزراعة بدون تربة وتضاف تلك الجائزة إلى مسيرته العلمية المتميزة. ويعتبر الفوز بجائزة مؤسسة عبدالحميد شومان للباحثين العرب المتميزة هو فوز لمركز البحوث الزراعية بكامله تضاف إلى رصيد إنجازاته وما يتم تحقيقه على أيدي علماؤه المتميزين.