«طب السويس» تستضيف اليوم العلمي الأول لأمراض النساء والتوليد اليوم

تنظم مديرية الشؤون الصحية في محافظة السويس، اليوم العلمي الأول لأمراض النساء والتوليد، بالاشتراك مع كلية الطب بجامعة السويس ونقابة الأطباء، وذلك في العاشرة من صباح اليوم الاثنين.

تنظيم اليوم العلمي بالتعاون مع رابطة أطباء أمراض النساء والتوليد

وذكر بيان صادر عن مديرية الشؤون الصحية بالسويس، بقيادة الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، أن اليوم العلمي سيقام بالتعاون مع رابطة أطباء أمراض النساء والتوليد بنقابة أطباء السويس، بقيادة النقيب الدكتور تامر البوهي، والدكتور أحمد عبد الفتاح رئيس الرابطة.

«طب السويس» تستضيف الفعالية

وأشار البيان إلى أن قسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب في جامعة السويس يقيم يومه العلمي الأول تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد قنديل، وذلك تحت عنوان «Cesarean Section: The Road to Safe Practice»، في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمدرج الرئيسي بكلية الطب، ووجه البيان الدعوة عامة لأطباء أمراض النساء والتوليد.

يذكر أن «صحة السويس» نظمت ندوات لزيادة الوعي بأخطار المضادات الحيوية للمرضى والعاملين بعدد من المنشآت الطبية، واستهدفت التوعية بترشيد استهلاك المضادات، والأضرار المترتبة على إساءة استخدامها في إطار حرصها زيادة على الوعي الصحي بالمحافظة.