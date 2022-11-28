مشروعات حياة كريمة بقنا.. 3 محطات رفع صرف صحي بتكلفة 251 مليون جنيه

محطات الصرف الصحي في القرى، من أهم المشروعات التي اتخذتها الدولة على عاتقها ضمن أهداف حياة كريمة، التي تحسن من حياة المواطنين من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة، ومن بينها 3 محطات صرف جرى إطلاق إشارة التشغيل فيها بقرى أبومناع غرب وأبومناع شرق والشيخ علي التابعين لمركز دشنا شمال محافظة قنا بتكلفة 251 مليون جنيه.

محطات رفع الصرف الصحي التي نفذتها شركة المقاولون العرب ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإليكم أهم المعلومات عن هذه المشروعات التي جرى إطلاق إشارة التشغيل التجريبي فيها.

محطة رفع صرف صحي قرية أبو مناع بحري في دشنا

- محطة رفع صرف صحي قرية أبومناع بحري وغرب والتي تصل قدرتها الحالية إلى 32.8 ألف م3 / يوم، وتقوم بضخ مياه الصرف إلى محطة المعالجة الرئيسية عبر خط طرد بطول 7200 متر.

- تضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 1000 مم، بإجمالي طول 37 ألفا و472 مترا.

- بلغت تكلفة المحطة إجمالية بلغت 142 مليون جنيه.

- تخدم المحطة حوالي 55 ألف مواطن من أهالي قريتي أبومناع بحري وأبو مناع غرب.

محطة رفع صرف صحي قرية أبو مناع شرق

- محطة رفع صرف صحي قرية أبومناع شرق، في مركز دشنا شمال محافظة قنا تصل قدرتها الحالية إلى 8.6 ألف م3 / يوم.

- تشتمل على خط طرد بطول 4350 متر لضخ مياه الصرف إلى محطة المعالجة الرئيسية، كما تضم شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 630 مم، بإجمالي طول 25 ألفا و867 مترا.

- التكلفة المالية للمحطة بلغت 40 مليون جنيه .

- تخدم المحطة حوالي 19 ألف مواطن من أهالي قرية أبومناع شرق.

محطة رفع قرية الشيخ علي شرق في قنا

- محطة رفع صرف صحي قرية الشيخ على قدرتها الحالية إلى 23.3 الف م3 / يوم تعمل على ضخ مياه الصرف إلى غرفة تهدئة شبكات أبومناع بحرى وغرب عبر خط طرد بطول 4950 متر متضمنه شبكة انحدار بأقطار مختلفة تبدأ من 160 مم حتى 710 مم، بإجمالى طول 16 ألفا و81 مترا.

- بلغت التكلفة المالية لمحطة الشيخ علي شرق في مركز دشنا 69 مليون جنيه.

- تخدم المحطة حوالي 23 ألف مواطن من أهالي القرية.

محافظ قنا: 16 قرية ستستفيد من الصرف الصحي

وقال محافظ قنا في بيان، إن مشروعات صرف صحي قرى دشنا سوف تخدم 16 قرية تابعة للمركز يستفيد منها 366 ألف نسمة، بتكلفة مالية إجمالية بلغت 1 مليار و400 مليون جنيه.