حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 17-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يتابع البعض تحركات الفلك اليومية التي تؤثر على الأشخاص بشكل مختلف، حسب البرج السماوي وتاريخ ميلاد كل إنسان.

وكشفت خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تفاصيل حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج المختلفة، التي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الحمل 20-11-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في مواجهتك، وقد يسبب لك ذلك إرباكا وعليك أن تصبر وتقاوم التشوش والعصبية وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحمل 20-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمواجهة برجك وقد تمر علاقتك بالبعض بفترة دقيقة ويجب أن تتصرف بحكمة.

حظك اليوم برج الثور 20-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا، وتبدو اليوم مستعدا للتعاون وللقيام بواجباتك المهنية على أكمل وجه، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الثور 20-11-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في مواجهة برجك.. لا تتسرع في غضبك وتأنّ في أقوالك.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع داعم يمنحك حماسا ويساعدك على إنجاز أعمالك على أكمل وجه، فقط تآنّ في توقيع الأوراق ولا تغامر.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر في منزل الحب مما يجعل الأصدقاء والأحباب يتنافسون في حبك بعبارات تدهشك.

حظك اليوم برج السرطان 20-11-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تتأنّى في حركتك، وأن تحدد خطواتك قبل التوجه لهدفك، وحافظ على اللباقة.

حظك اليوم برج السرطان 20-11-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تراجع أقوالك مع الأهل والأحباب والأقارب واحترس من التسرع بقول تندم عليه.

حظك اليوم برج الأسد 20-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يساعدك اليوم أن تحسن التصرف وتستطيع أن تخرج من الأزمات بسهولة، وتجعل الناس من حولك يشعرون بالراحة.

حظك اليوم برج الأسد 20-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويعدك ذلك بأوقات عاطفية حلوة والوقت مناسب لتوطيد علاقة عاطفية.

حظك اليوم برج العذراء 20-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المال يدفعك للتركيزعلى أمور مالية ومهنية، فقط عليك أن تخطط وتدرس جيدا قبل أي خطوة.

حظك اليوم برج العذراء 20-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس في منزل العلاقات تدعمك وتساعدك علي الاقتراب ممن حولك بذكاء وقد تحقق فائدة من ذلك.

حظك اليوم برج الميزان 20-11-2022 على الصعيد المهني

اليوم القمر في برجك يمنحك يقظة ذهنية قد يكون لها فعل السحر في إصلاح الأمور.

حظك اليوم برج الميزان 20-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان ويمنحانك فرصة الاستمتاع بدعوات اجتماعية ولقاءات عاطفية موفقة.

حظك اليوم برج العقرب 20-11-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة.. لا تدع النقد يزعجك، وثق بنفسك وابتعد عن التفاخر ولا تعلن خططك.

حظك اليوم برج العقرب 20-11-2022 على الصعيد العاطفي

الشمس في برجك تمنحك سحرا، ومع ذلك الفلك يطالبك اليوم بالاسترخاء وعدم تبديد طاقتك، ولا تتحدث عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج القوس 20-11-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الحادي عشر يوجه تركيزك نحو تنمية أعمال ويدفعك أيضا لإظهار كل اللطف والتعاطف مع من يستحق من أصدقائك.

حظك اليوم برج القوس 20-11-2022 على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالطاقة ويجعلك تسحر من حولك بكلماتك وتكسب حب الجميع.

حظك اليوم برج الجدي 20-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في مربع برجك وقد تتعرض لخيارات صعبة وتردد وحيرة، اصبر قليلا.

حظك اليوم برج الجدي 20-11-2022 على الصعيد العاطفي

احترس من الضغوط والخلافات ويطالبك الفلك بعدم التسرع في ردود فعلك أو أقوالك.

حظك اليوم برج الدلو 20-11-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمدك اليوم بالبصيرة التي تنير لك الطريق.

حظك اليوم برج الدلو 20-11-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد داعمان واليوم فرصة لتبادل الأفكار والمشاعر مع من تحبهم ومن تثق بهم.

حظك اليوم برج الحوت 20-11-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك اليوم على إيجاد حلول للمشاكل والأزمات ولديك كل الوسائل التي تساعدك على التركيز والتخطيط.

حظك اليوم برج الحوت 20-11-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحظ تدفعك اليوم للانطلاق بجرأة وروح متفائلة ويعدك ذلك بأوقات ممتعة.