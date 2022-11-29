حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 29-11-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج الثور بطولة البال والقدرة على الصبر والتحمل كثيرا، ويحب أن يؤدي عمله بإخلاص واجتهاد دون تقصير مهما كان في ضغوطات أو ظروف تعيقه عن ذلك، وعلى الرغم من ذلك فهم كسالى، فهم يواجهون صعوبة في التركيز على تلبية مطالب شخص آخر في كثير من الأحيان، وهو شخص ملئي بالإصرار والمقاومة والتحدي فعندما يقرر الثور القيام بشيء ما فإنه ينجزه.

وفي السطور التالية، نقدم لكم تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيدين العاطفي والمهني اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

ينصحك الفلك اليوم بأن تحاول التفكير بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على عقلك حتى لا تعاني وتصاب بالانزعاج وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

أشارت خبيرة الأبراج والفلك، إلى تواجد القمر في وضع معاكس بالنسبة لمواليد برج الثور، وهوا ما يتطلب منهم أن يتجاوبوا مع ما هو متاح وأن يكونوا على استعداد للتفاوض مع غيرهم.