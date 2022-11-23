«التعليم»: تحصيل القسط الأخير من مصروفات المدارس الخاصة في مايو المقبل

قالت الدكتورة إيمان صبري، مسؤول التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ العام الدراسي الجديد يسير بصورة منضبطة ومنتظمة بجميع المدارس الخاصة والدولية، ولا يوجد ما يعيق سير العملية التعليمية في المدارس، مشيرة إلى أنّه سيتم تحصيل القسط الأخير من المصروفات الدراسية في المدارس الخاصة بنهاية الترم الثاني في مايو المقبل، وهناك متابعات دورية لتنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

تحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية

وأضافت صبري لـ«الوطن»، إنّه الوزارة أصدرت قرارا قبل بداية العام الدراسي الجديد 2023، بتحصيل المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة على 4 أقساط متساوية، لتخفيف العبء عن أولياء الأمور، لافتة إلى أنّ المدارس الخاصة انتهت تماما من توزيع الكتب المدرسية للطلاب بمختلف المراحل التعليمية، ولا يوجد أي معوقات تؤثر على سير الدراسة داخل المدارس الخاصة.

«التعليم» لم ترصد أي حالات كورونا بين الطلاب والمعلمين

وأوضحت صبري، أنّ جميع المدارس الخاصة والدولية تنفذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين العملية التعليمية في المدارس، ولم يتم رصد أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين صفوف الطلاب والمعلمين، منذ بداية العام الدراسي الجديد في أكتوبر الماضي، في ظل تنفيذ الإجراءات المشددة، لمواجهة الفيروس.

كورونا لم تؤثر على سير الدراسة بالمدارس الخاصة

وأشارت إيمان، إلى أنّ جائحة فيروس كورونا لم يكن لها أى تأثير على سير الدراسة في المدارس الخاصة والدولية، تزامنا مع سير العام الدراسي الجديد، مؤكدة أنّ جميع أولياء الأمور ملتزمون تماما بتسديد أقساط المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة، وفكرة تقسيط المصروفات في المدارس الخاصة على 4 أقساط، جاءت لتخفيف العبء عن أولياء الأمور.