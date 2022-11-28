إحالة أوراق 3 متهمين بقتل شخص وإلقاء جثته في النيل بقنا للمفتي

أحالت محكمة جنايات قنا أوراق شخص وشقيقه وربة منزل إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم لقيامهم بقتل عامل لوجود علاقة غير شرعية بين السيدة وأحد المتهمين بمركز نقادة غرب قنا.

محكمة جنايات قنا

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، رئيس محكمة جنايات قنا، وبحضور المستشارين تامر الأمير وياسر عرفة، وأمانة سر محمد عبد العزيز، ومحمد عبد الوهاب.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة إلى 8 مايو 2019، عندما تلقت جهات التحقيق إخطارا بالعثور على جثة «محمد محمد عزب» داخل نهر النيل بمركز نقادة، ووجود شبهة جنائية.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة «محمد .ف.ب»، 38 عاما، أمين شرطة مفصول، ومقيم مركز نقادة، وشقيقه «محمود»، 36 عاما، عاطل مقيم بالأقصر، و«نفيسة أ»، 33 عاما، ربة منزل وزوجة المجني عليه، ومقيمة بالغربي قمولا بنقادة، حيث قام المتهمان الأول والثاني بتكبيل المجني عليه بالحبال ووضع أقراص مخدرة له، بالاشتراك والتنسيق مع المتهمة الثالثة، لوجود علاقة غير شرعية.

وأكدت المتهمة الثالثة أنها كانت على علاقة عاطفية مع أحد المتهمين، ووعدها بالزواج، ولكن بعد التخلص من زوجي، مضيفة «يوم الحادث قررنا التخلص منه، ووعدته بالسهر سويا، ودخل عشيقي وشقيقه إلى المنزل، وأغرياه بتناول الخمر والمواد المخدرة بشدة، حتى أصبح غير قادر على الحركة، وقاما بتكبيله وإلقاء جثته في نهر النيل».

إحالة المتهمين للمفتي

تم ضبط المتهمين واعترفوا بالجريمة، وتمت إحالتهم للنيابة العامة ومنها لمحكمة الجنايات، والتي قضت بإحالة أوراقهم لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وتحديد جلسة 23 يناير المقبل للنطق بالحكم.