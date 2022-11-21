الحركة المرورية اليوم.. كثافات في شارع الهرم وسيولة بـ«صلاح سالم»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى، الحالة المرورية للطرق والمحاور والميادين في عدد من محافظات الجمهورية، لا سيما القاهرة الكبرى.

سيولة مرورية في صلاح سالم

وقالت الإعلامية دينا أشرف، مقدمة فقرة النشرة المرورية بالبرنامج، إن الحركة المرورية على كوبري أكتوبر في اتجاه رمسيس وغمرة تشهد كثافة مرورية، بينما هناك كثافات بسيطة على الكوبري في اتجاه منطقة العباسية، ويشهد كوبري «تحيا مصر» سيولة.

وأضافت أن هناك كثافات مرورية غير مؤثرة على الكورنيش، وتوجد سيولة مرورية بشارع صلاح سالم حتى نفق الملك الصالح الذي يشهد كثافات نسبية حاليا، فيما يشهد كوبري الروضة كثافة.

ولفتت «أشرف» إلى أنه تقرر غلق طريق محمد بن زايد الجنوبي لمدة شهر، ما يستلزم بعض التعديلات لتيسير الحركة المرورية.

وأفادت مقدمة الفقرة، بأن الإدارة العامة لمرور القاهرة عينت الخدمات المرورية تزامنا مع أعمال تطوير طريق الأوتوستراد، والمتضمن تنفيذ كوبري دوران للخلف أعلى الطريق بمنطقة المجزر الآلي ما يستلزم غلقا كليا لشارع الصيانة المتفرع من طريق الأوتوستراد حتى شارع الجزائر، وسيكون هناك تحويل في حركة المرور تجاه شارع المدبح لتنفيذ القواعد الخرسانية للكوبري.

كثافات مرورية بالهرم

ونوهت الإعلامية دينا أشرف إلى أن شارع الهرم يشهد كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بمسافة تصل لـ500 متر، بسبب أعمال إنشاء الخط الرابع لمترو الأنفاق، والكثافات تزيد مع ساعات الذروة.

ويشهد محور 26 يوليو القادم من مدينة 6 أكتوبر بعض الكثافات المرورية المتجه لميدان لبنان، وتقل عند نادي الزمالك وكوبري 15 مايو، منوهة إلى غلق ميدان سفنكس بسبب إنشاء محور 26 يوليو الموازي، وربطه بالدائري من خلال شارع أحمد عرابي.

وأوضحت أن الحالة المرورية على محور صفط تشهد كثافات مرورية في الاتجاه لجامعة القاهرة.

الحركة المرورية في شبرا

وعن الحركة المرورية في القليوبية، أشارت إلى أن الشارع الجديد في شبرا الخيمة يشهد كثافات متحركة، ويفضّل استخدام محور الفريق العصار للوصول لمنطقة شرق القاهرة خاصة القادم من طريق «شبرا – بنها الحر»، بينما القادم من الطريق الزراعي يشهد كثافات مرورية عند الدائري تقل عند كوبري قلما، وتظهر هذه الكثافات مرة أخرى عند مدخل المؤسسة.

وأوضحت مقدمة الفقرة، أن الحركة المرورية في شارع أوجيني في مدينة بورسعيد تشهد سيولة مرورية، بينما في شارع جمال عبدالناصر تشهد كثافات مرورية تنخفض حتى الوصول لشارع 26 يوليو، كما يشهد طريق طرح البحر سيولة مرورية، ويشهد شارع الجمهورية كثافات مرورية كبيرة حتى نهايته.